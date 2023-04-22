深圳地鐵遊｜東門人氣商場「1234space」　港人最愛喜茶探魚全集!

香港玩到悶悶哋？不如北上玩返轉啦！《開罐》為大家搜羅最齊大灣區食、買、玩攻略，全方位玩轉深圳地鐵沿綫，周末陪你搵節目，唔再怕悶怕無聊！講到遊深圳就當然不能不去，人流最旺，集合吃喝玩樂於一身的東門老街「地標」—1234space 啦!「1234space」有深圳最熱門商場「mini萬象城」之稱，商場共六層高，總體約32萬呎，內裡有盡所有當今港人最熱愛的餐廳和店舖，喜茶、奈雪的茶、甚至是探魚通通都有齊，商場更直接座落於地鐵站上蓋，過關只需5分鐘即達!



圖自Trip.com

到深圳遊玩毫無頭緒?大家不妨計劃到位於深圳最熱門地帶東門老街的地標商場「1234space」行個圈，1234space座落於深圳地鐵老街站的上蓋，大家於羅湖口岸過關，乘搭地鐵兩個站5分鐘便能到達。商場連同連接地鐵站的地下一層，一共6層樓高，每一層都集齊吃喝玩樂買，不論男女老少，都總有店舖適合你!

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商場內裡最強的賣點除了地理位置超方便之外，內裡更「內有乾坤」。深圳最受歡迎和最有名的餐廳，喜茶、探魚、綠茶餐廳、奈雪的茶、姚酸菜魚等等，於1234space中通通都有齊，大家再不用拿著地圖，四周定位尋找它們的蹤跡。除了這些當紅的餐廳，內裡更有其他特色美食，例如肉蟹煲、椰子雞、麻辣鍋等等，不同地區的美食都全部集齊，各種口味照顧周到。

+ 10

食飽飽當然要去玩，去買啦!商場內有兩間讓夾公仔迷會為之瘋狂的大型夾公仔店，有超過20部不同大小的夾公仔機，不但公仔禮物種類超多，而且最重要的是「平」，大部分夾一次都只是2元人民幣，一連夾10次的價錢，於香港最多都只夾到4次!除了玩，1234space的商店品牌都不容小覷內裡不但有超多國外或內地潮牌，包括MLB、GAP、Westlink外，連早前撤出香港的連鎖大型服裝品牌MONKI和韓國潮牌Chuu專門店都齊集，而Chuu店內更有超強打卡位，大家又可以有靚相PO啦!

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1234space

地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門建設路3018號

交通：深圳地鐵1號線和3號線老街站D、E、H出口

營業時間：星期一-星期四 10:00 - 22:00

星期五-星期日 10:00 - 22:30