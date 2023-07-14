上海富豪砸16萬請保鑣照顧4老婆　驚戴綠帽列1要求!網民:慘過太監

有不少富豪都會聘請保鑣來保護自己和家人，日前內地瘋傳一則土豪招聘男保鑣的廣告，當中保鑣主要負責保護「總裁包養的4位太太」的安全和打點她們的日常行程，每周工作5日，月薪便超過15萬人民幣(約16萬港元)，而且於私人時間更可以開別墅的跑車出街!但富豪為了避免「戴綠帽」竟要求保鑣必須要先「閹割」，而且更要將睪丸「整個切除」!



《大帥哥》劇照

近日內地網上瘋傳一則上海富豪砸重金請保鑣的廣告，廣告中列明男保鑣的服務對象是「某集團總裁包養的4位太太」，主要是於一棟別墅裡工作，負責保障打點內裡的安全和事務，安排太太們的行程，工作相當輕鬆，而且每周只工作5天，月薪經中介人抽成後都有15萬人民幣以上，除此之外還能夠於私人休息時間「開別墅內跑車外出」，連廣告中都表示「想做不要猶豫」，只須一兩年便能「賺到你一輩子也轉不來的財富」。

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但有不少網民看到要求後，都即打「退堂股」!廣告中列明保鑣需要善於格鬥、武術、體育等,而且要「身材樣貌好，身高不低於180cm」，軍警體育學校畢業生﹑退伍軍人或有私人保鑣相關經驗都能夠被優先錄取。驟眼看這些要求都是一位保鑣應有的條件，但富豪還表示為了「避免保鑣與太太們長期獨處有染」，受聘的保鑣通過面試後，是需要「閹割後」才能上班，廣告中還指保鑣「可只切除睪丸保留陰莖」。

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廣告中還形容到，「說白了就是和古代太監差不多，保護主子伺候主子」，整個工作不涉及性不干涉私人生活，若能夠接受的話，富豪更願意先預支1年的薪金，到手後再由「私人醫生手術摘除上崗」。

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招聘廣告瘋傳後隨即引來大批網民熱論，「做一個月後被炒魷咪大鑊」，「欲練神功必先自宮的概念嗎」，「15 萬叫人做公公」，網民表示想避免「戴綠帽」可以進行結紮，結紮還可以「逆轉」，但蛋蛋切掉了便一世，有網民更指閹割完後男性荷爾蒙會直接消失，「練再好的身材都直接走樣，生理狀態還會變超差，也不會有性欲」，就算留下陰莖都沒有作用。