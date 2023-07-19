DSE放榜｜5科2月薪可超40K！登記護士VS註冊護士4大比較一文看清

護士課程一直都是DSE畢業生中的大熱選修科目，因護士除了能夠「救傷扶危」別具意義外，亦是大眾所認定的「鐵飯碗」，而且起薪點高又能具備專業資格，因而吸引不少畢業生選擇入行。但大家又知不知道護士其實有分為登記護士和註冊護士?兩者的薪酬和要求又有甚麼分別?《開罐》為此一共整合了兩類護士的4大不同之處，有興趣入行的同學就要看看啦!



香港的護士一共有兩種，分別為「登記護士(EN)和「註冊護士(RN)」，但其實兩者不論薪酬、學歷要求、工作性質和晉升階梯皆有大大的不同，若同學真的有興趣入行，不妨先了解兩者之間的分別，從而按照自己的能力選擇最合適自己的職位!

1.薪酬

登記護士和註冊護士從起薪點開始已各有不同，根據醫管局的薪酬制度，登記護士的起薪點是縱薪酬表的第7點，即是20,035港元，而註冊護士的起薪是總薪級表第15點，即是31,7505港元。兩者的頂薪點則分別為第21點，即42,545港元，而註冊護士則是總薪級表第25點，即是51,095港元。

2.學歷要求

單單從薪金上看，註冊護士的薪金比登記護士都較高，但相對上註冊護士的學歷要求和就讀課程的時間亦會比登記護士高和長。根據香港護士管理局規定，入讀登記護士課程，DSE最低要求為五科2級成績（包括中、英、數），而註冊護士課程，則需要中、英文獲3級，數學、通識及一科甲類選修科2級成績才可就讀。

然而註冊護士的訓練和就讀年期亦較長，註冊護士都必須修讀至少3年的高級文憑課程或5年制的大學護理學位課程，而登記護士則是完成一個為期兩年的文憑課程後，便可成為登記護士正式工作。

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3.工作性質

註冊護士與登記護士的工作性質大致上來說，兩者並沒有太大差別，但唯一不同的是註冊護士是能夠獨立工作，獨自處理和決定有關的護理程序，但登記護士在處理某些例如，派發藥物、血液檢驗等等，則需要有註冊護士監督下才能夠進行。但登記護士和註冊護士並非為上司下屬的關係，他們只是工作程序上有別，職位並沒有上下之分。

4.晉升階梯

大家又知不知道護士的晉升階梯是怎麼樣?註冊護士的晉升階梯和待遇普遍比登記護士都會較佳，因登記護士至今都沒有明確的晉升階梯，因其即使經驗豐富，但都不能晉升至高級護士、護士長等等較高的職位，相反註冊護士則有機會晉升至資深護士、專科護士、甚至出任護理經理，主要處理醫院行政事務的職位。倘若大家想由登記護士變成註冊護士，是可以透過再修讀相關課程來成為正式的註冊護士喔!