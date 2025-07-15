DSE放榜2025｜12句安慰說話難聽過粗口　專家7招秘技呵返傷心朋友

DSE放榜，有人歡喜有人愁，考得好自然開心，如果有朋友考得唔好，你又想安慰對方，小心好心做壤事！有12句看似安慰的說話，聽在對方耳內，分分鐘變成補刀，唔講好過講。



中學文憑試放榜，今年每1.4人爭一個大學學位。（資料圖片）

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2025年中學文憑試7月16日放榜，雖然成績早已塵埃落定，不過一眾考生心情固然是「又期待又怕受傷害」，怕自己考得比預期低分而要四出找學校，也怕辜負了家人和老師的期望。對考得比想像中差的朋友，想安慰對方卻無從入手？如果用錯「公廁」心靈雞湯，分分鐘安慰不成，仲捅多對方一刀！

小心隨時說錯話！ / 《大叔的愛》

最常見卻有反效果的安慰，例如「跨過咗今次就會冇事」、「呢個只係人生中好細嘅挑戰」、「唔好咁大壓力，放鬆啲」這一類以高高在上姿態的說話，難聽過粗口，真係唔講好過講。那麼應該如何安慰對方呢？

👇👇👇按圖看12句安慰地雷👇👇👇

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【地雷 1】

跨過咗今次就會冇事。

網民吐槽：我而家就係唔知點跨過呀！

【地雷 2】

唔好咁大壓力，放鬆啲。

網民吐槽：我做到就唔使咁啦！

【地雷 3】

呢個只係人生中好細嘅挑戰。

網民吐槽：對呢刻的我來講已經好大！

【地雷 4】

咁都冇辦法㗎喎。

網民吐槽：真係 Thanks for sharing。

【地雷 5】

向前望啦。

網民吐槽：我眼前一片漆黑啊而家！

【地雷 6】

你得嘅，定啲嚟。

網民吐槽：我就係知自己唔得。

【地雷 7】

唔使有壓力嘅。

網民吐槽：你講就緊係易。

【地雷 8】

好好瞓一覺，聽日又係新一日。

網民吐槽：然後問題仍然存在。

【地雷 10】

我當年仲慘過你，而家咪又係 XXX。

網民吐槽：而家係咪要鬥慘？

【地雷 11】

天生我才必有用。

網民吐槽：得李白先有資格講呢句。

【地雷 12】

行行出狀元。

網民吐槽：係咪即係叫我去乞食？

臨床心理學家鄒凱詩指，在安慰朋友前可先留意自己精神和心理狀況是否適合安慰他人。此外，如當事人未準備好，不必強逼對方覆述事情經過，以免他們再度受傷害。建議開展對話時，可以你的關懷開始，「朋友，還好嗎？」

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