DSE放榜｜港女考生壓力爆煲　發惡夢喊住醒！專家教5種放鬆方法

DSE放榜，不少考生都會擔心成績。近日，一位DSE考生在討論區發文，稱自己對於放榜感到極度焦慮。即使考試期間經已全力以赴，但依然擔心自己的成績未如理想，甚至岀現發惡夢、心跳加速、手震等症狀，擔心健康岀現問題。作為考生的你，又有沒有岀現「放榜焦慮症」？



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近日，一位港女考生在Dcard討論區發文，稱自己對放榜日將至感到極度焦慮，甚至懷疑自己患上「放榜焦慮症」。她表示「最近不斷發關於放榜嘅惡夢，更加試過喊住醒。諗起放榜會心跳加速，手震咁，就算同朋友見面，都可能每隔一陣突然驚呼就快放榜。」她指生活都離不開對放榜的焦慮，更是大大影響她的日常生活和睡眠質素。知道自己出現健康問題，她表示：「嘗試說服自己到呢個地步已經冇嘢可以改變，但到最後仍然係覺得好panic（痛苦）」即使有身邊朋輩家人都安慰，她依然無法冷靜自己。

《浪漫速成班》劇照

事主的發文引起身同感受的考生留言：「驚考衰咗辜負大家嘅對我嘅付出，父母辛苦賺返嚟嘅補習費、老師額外付出嘅心血、一個又一個操數操到近乎崩潰嘅夜晚同埋嗰啲支持我、陪我走落去嘅message（訊息）」、「好怕到放榜嗰日被正式標記為廢柴」、「好怕嗰張紙會否認我哋嗰啲日子付出嘅時間、心血、努力，好怕個張紙會同我講嗰啲努力只係徒勞一文不值。」

《青春本我》劇照

亦有網民安慰眾多考生：「DSE並唔係人生最重要嘅事又唔係一試定生死」、「DSE某程度嚟講唔係重要到一失手就乜都無」、「當你為自己做好哂心理準備諗定最壞打算，可能到最後有好消息比自己呢」、「即使佢地期望你DSE嘅好成績，或者佢地心中更想你健康快樂」

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《青春本我》劇照

DSE是香港學生的必經階段之一，但在應有的壓力下都要有適當的放鬆，未免太過於繃緊。如果不肯定自己是否已經受情緒所困，可以嘗試7個步驟自我測試情緒病指數。萬一不幸地有情緒問題，應主動向臨床心理學家/精神科醫生求助或運用災後心理輔導協會總幹事杜永政教的5種放鬆方法放鬆心情。