中國女東京街頭暴打警察片瘋傳　普通話叫「X你媽」網民驚揭內情

日前網上瘋傳多段疑似中國女遊客於日本街頭與警察大打出手的片段， 引發中日網民激論，片段中該群身穿瘋狂向警察推撞，甚至起飛腳踢踹，並高聲呼喝怒罵警察，然而警察卻並未有使用武力制止，事件令日網民暴怒甚至高呼「禁止他們再來日本」，「應將他們驅逐出境!」。



圖自Twitter

近日，於Twitter和微博上瘋傳多段中國女子對日本警方拳打腳踢的影片，片中可見該三名女子不斷用手大力推向警察，其中一名身穿黑白色間條和淺藍色衫的女子，更起腳飛踢，並不斷高聲叫囂，警察一度由馬路邊被推撞至馬路中央，然而在場的警察並對女子使用任何武力制服，而是以口頭形式大喊「住手」，要求女子停止攻擊行為。

日本警方尚未就事件作出通報，而影片有網民亦表示女子並沒有被捉捕，但發布影片的網民表示，事件疑是一名男子本看到一名身穿黑色衣服的女孩正哭泣，因此便走去安慰該女子，但中途有三名女子卻突然走上前怒罵男子，斥指他將女孩弄哭，後來甚至對男生動手，被打男子為此報警，而當警方到場後該群女子卻試圖逃走，但卻遭到警察阻止，因而對其拳打腳踢。

樓主還發布了多條被打男子和途人於警方到場前所拍攝的證據影片，從影片當中可見，該些女子一看到其拍攝後，即表現得相當激動，還以手拍打拍攝者手機，此外其中一段影片還能聽到其中一位女子疑似以普通話向拍攝者怒罵「X你媽」，讓不少網民聽到後都認為施襲的女子來自內地。

影片一出即引起網民激論，有日本網民對此表示憤怒，更指「應禁止他們來日本」，「麻煩製造者」，「將他們驅逐出境!」，還表示不解為何警察不對其進行逮捕，他們如此的行為是妨礙公務，是犯罪行為。影片亦有網民轉發至微博，然而有內地網民對此表示「中國女性特色」，「中國特產女拳」，「不要會中國來，不回手垃圾」，但有網民爆料指該些女生是引幫助一個醉酒即將被檢屍的女孩，誰不知打算「執屍」的日本男子不服氣便報警稱自己被打，但日本警員到場後卻一直幫男方說話，讓女方忍不住情緒爆發，發生爭執，但說法並未獲得證實，還有待確認。