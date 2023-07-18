鄧炳強化身「聲優」聲演岳飛　NG高呼:娘親你拮啦！網民爆笑:可愛

香港高官除了政務處裡了得之外，當然還身懷不同的絕技啦!日前保安局局長鄧炳強就於社交平台上分享自己為有聲書《精忠報國 • 岳飛》聲演「岳飛」的花絮，單依靠聲音演出一位人物從來不是易事，而從影片中可見鄧局長相當專業，每一句都「鏗鏘有力」感情到位，讓不少網民都大讚局長「好有專業水準」，是一位被政務耽誤的明星!



圖自鄧炳強Facebook

保安局局長鄧炳強日前(17日)於社交平台上發文分享，自己受出版社邀請為將出版的書籍，《精忠報國 • 岳飛》聲演「岳飛」一角，以讓學生們能從一個生動的角度了解這位中國歷史上的忠臣和中國文化，局長更表示為了能夠參與這項活動，不論「幾忙都一定盡力做啦！」。

👉鄧炳強賣力「瞓身」踢波獲勝3:2！這9個香港高官竟是「武林高手」

局長還發布了一條錄音的花絮片段，從片中可見局長連續錄音超過5小時，全程都相當專業和盡心盡力，即使只是聲音都並沒有偷懶，連表情都非常到位「七情上面」，每一句都富有感情。影片中，局長還有分享一段自己NG的片段，當局長飾演岳飛最經典的一幕，母親為其於背刺上「精忠報國」四個字時，鄧局長首Take高喊「唔痛呀，娘親你拮啦，孩兒唔怕」，身旁的工作人員就表示「用刺好啲」，讓局長自己都忍不住哈哈大笑。

影片一出有不少網民都留言大讚局長的表現相當專業，「鄧sir有料好有專業水準貼地」，「好正呀鄧局長」，「鄧局長演出有水準」，有網民亦表示鄧局長的NG「好搞笑」，「我唔想笑㗎局長，真係忍唔住。。。」，覺得局長的反應「好搞笑，超可愛」。有網民更表示「鄧局長真係瓣瓣掂」，連配音都能夠做得如此有水準，簡直是一位「萬能局長」!

👉容海恩女大十八變、這高官曾做茄喱啡! 10個香港名人後生時係咁樣

鄧局長除了配音了得之外，連演戲和運動方面都相當「拿手」!其實局長於加入警隊前，已經曾進攻「演壇」，鄧局長曾於訪問時便透露自己曾出演高志森的電影《開心鬼》，飾演男主角身旁的朋友，此外局長還是位長跑高手，他曾表示自己為了訓練意志力，每逢星期六都會抽時間在戶外跑10公里，不知是否因此局長配音感情都十分豐富，而且中氣十足呢!