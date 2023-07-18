內地女颱風堅持坐開蓬巴士遊港　結局勁似難民惹爆笑！網民讚熱血

日前颱風泰利襲港，天文台於17日凌晨0時40分發出8號風球，直到同日4時20分改發3號風球。前日（16日）有內地旅客就在打風前夕繼續行程，只見當時已掛上3號風球，她們一行人仍堅持完成「香港敞蓬巴士」之旅，結果直接被強風吹歪頭，畫面看起來超似難民，但是她們嘴上仍掛著滿足的笑容，令網民爆笑稱讚她們態度正面又熱血！



小紅書截圖

颱風泰利襲港，不過很多人都反映今次的8號風球在體感上「風大過雨」，更有人直接站在海傍追風感受風力。而在打風前夕，內地女網民在小紅書上發布影片，表示乘坐香港的「敞蓬巴士」遊覽維港觀光，是此行的打卡目標之一。因此與好友們決定在3號風球下堅持乘坐觀光巴士，直言「世上無難事，打風坐巴士」！

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從她貼出的19秒影片可見，她們一行四人成功在尖沙咀半島酒店旁的巴士站登車，登車時間為16日的18:30，當時天文台正掛上3號強風信號，畫面中也有其他乘客正乘搭巴士，終點站為中環碼頭。影片起初街上看起來明顯較為少車，亦沒有下起雨來，而風勢則頗大，吹得乘客的頭髮們都相當飄逸。

她們當時正在舉機自拍快樂打卡，但快樂的時間過得特別快，她們在離開過海隧道後，影片畫風突然180度大反轉，天上開始下起大雨，還伴隨著狂風吹襲。影片中的她們只好撐著雨傘雨衣，壓低身體降低風阻兼躲在椅背後，默默迎著強風接受大雨的洗禮。雨傘被強大的風力吹得東歪西倒，反遮的反遮，硬撐的硬撐，結果她們每個人全身濕透，頭髮也被吹得凌亂，但她們始終未移動到車頭有遮擋的地方，臉上也一直洋溢著滿足的笑容，最後還快樂的自拍合照打卡，看起來相當滿足這一次「打風搭開蓬巴士」的體驗，還笑稱「值了，40塊坐出了4D過山車的Feel」。

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網民看到樓主分享的影片後，紛紛大讚她們對於旅遊的態度非常正面，雖然天有不測之風雲，但仍然笑著繼體驗「旅行的意義」，表示「年輕真好」、「感受下颱風都是一個不錯的體驗」、「太好玩了吧」、「洗髪水沐浴露都帶了嗎？」、「下次穿泳衣直接洗澡」。不過就提醒她們體驗歸體驗，也要注意個人安全，尤其打風危險不是因為打風落雨，而是擔心高空有物品被吹倒墜落，下次還是躲在安全地方避雨吧！

原帖：小紅書