石蔭中年男女狂摘山坡植物遭轟 聲稱「煲水飲」!網民:神農氏人才?

路邊的野花不要採，種植在政府設施公園的植物就更加不可以亂採啦!日前有葵青區的街坊就向區議員報料，於北葵涌泳池坡旁發現，一對中年男女竟然狂摘山坡上的植物，將一大堆的草「連根拔起」，從影片中可見中年男人甚至攀進圍欄裡進行採摘，尤如「農作物收成」一樣，兩人行為惹來大批街坊指責。



圖自林紹輝Facebook

日前，葵青區議員林紹輝於社交平台上發文分享一段街坊所拍的片段，表示有街坊早前路徑被葵涌泳池旁樓梯時，發現一對中年男女竟然瘋狂採摘旁邊山坡上的植物，從片中可見該名中年男人於圍欄內的山坡上，將一支支植物拔起，而女人則在圍欄外整理所摘的植物。

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途人見此隨即拍片並指責兩人行為，見途人拍片中年女人即以普通話向欄內男人表示「不要了不要了」，而當街坊指兩人是在「偷樹」拿取政府公物時，女人則表示「呢個唔係偷，我以為唔要㗎」，令旁人即指「邊有得唔要啊政府出錢種嘅」，還表示政府種植這些植物是在護土，為防止山泥傾瀉，他們如此採摘破壞「山泥傾瀉點算啊」。

於街坊指責兩人時，該名中年男人還一度打算將「戰利品」拿走，惟街坊不斷指「仲偷啊中偷啊阿叔，仲攞啊報警啦喎」後才放棄，並將植物扔回到山坡上，而當拍片者質問其採摘該植物的用途時，中年女人則表示「拿來煲水」，讓其即表示「煲水幾棵得啦，你咁多」，「飲到你腎虧啊飲咁多」，連途人都指「去街市買啊嘛街市」，直指「要好好愛惜樹木啊」。

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對此，林議員表示兩人此等為「失德行為」，「上述位置所有植物都是政府公物，任何人都不能未經同意而擅自採摘」，片中的人更將植物當作「農作物收成」一樣大量採摘，可屬有預謀的盜竊行為。而對此不少網民都表示憤怒並指「報警拉佢地喇！破壞政府公物，偷取政府財產」，「這種自私自利的人！他們的行為簡直是損人利己的」，「公園地方嘅一花一草都係政府公物」。

白花鬼針草。（綠色力量提供）

有網民則猜測他們所採摘的是一種名為「鬼針草」的植物，該植物有助清熱解毒、祛風除濕、活血消腫等等的效用，網民懷疑他們是打算將植物轉售，然後便聲稱自己種「最怕佢哋係煲來做生意，唔係自己飲」，「可能拎去賣呀」，更表示拍片者應該「要佢哋種返落去，仲要掃乾淨晒地下，要無泥無葉」才可讓他們離去。

其實翻查政府法例當中的《林務條例》及《郊野公園條例》列明，任何人士均不可採摘、砍伐、甚至連根拔起任何種植在香港官地及郊野的植物，因為所有樹木及花草石頭，均屬政府財產，任何人未經批准，不可擅自摘取屬於政府財產的植物。如有違反，即屬非法地佔有他人的私人財產，一經定罪最高可罰款25000港元及監禁1年。