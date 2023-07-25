內地男領香港身份證後嫌「無用」！稱一招5分鐘免費拿 惹網民嬲爆

擁有香港身份證代表可享有香港政府提供的不同福利，如房屋、教育、醫療、選舉權等，對部份國內同胞有著不錯的吸引力。在小紅書上不時都有內地網民分享獲得香港身份證的喜悅，不過日前一位內地網民就在獲得「香港居民身份證」後，竟發帖直言「拿到一張沒啥用的卡」，讓一眾中港網民傻眼，批評他既然覺得沒用為何要申請，之後他的回覆使得網民更加生氣！



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香港居民身份證有分為「香港永久性居民」及「非永久性居民」，永久性居民是代表在香港出生或已經住滿7年，非永久性居民則在香港未住滿7年，而非永居身份證絕大部份是持單程證來港的內地新移民，在香港定居、工作和接受教育。另外特首李家超也推出了一系列的「搶人才」計劃，包括高才通、優才通、專才計劃等，當中超過2.1萬人獲得審批，有超過7,000人已領取香港身份證。

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小紅書圖片

內地男在小紅書上貼出一張手拿香港居民身份證的圖片，描述欄寫上「拿到一張沒啥用的卡」加上一個打呵欠的表情符號。很多網民都認為事主的言行不妥，也不尊重香港身份證所提供的優渥福利，批評他「好心你啦，咁X扮嘢咪去取消佢囉」、「覺得沒有用就別拿。基本尊重都不會。你對香港也沒什麼用」、「沒用又申請？嘴上這麼說身體卻很誠實」、「又要踩一腳hk人，又要話攞到身份冇用，真係onx」。

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《大叔的愛》劇照

內地男在留言區則再交代自己不是「特意申請」而是因為「高才通計劃」而獲得申請香港身份證的資格，稱「不是裝，本身就是五分鐘申請的高才，去趟HK過境回家順便申請了身份證而已」、「我等著拿法籍呢，香港身份證對我來說就是張會員卡吧」、「反正免費給的，順手就拿了」。他的連番回應令網民感到相當囂張，更有人嘲諷他手持的這張「香港居民身份證」的確沒有什麼用處，因為不是3粒星的「香港永久性居民身份證」，未可享有全數香港的福利。

原帖：小紅書