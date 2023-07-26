女子ZARA官方網店買手袋竟送防盜扣！客服解釋超無語　網民轟離譜

網購戰利品是不少都市人近年的新消費模式，為求方便快捷，但其實並不是所有網購體驗都可以如此順利。近日，就有位內地女在社交平台分享在Zara網購的不快經歷，發帖指自己收到貨品時竟附有「防盜扣」，真金白銀買貨卻慘變「小偷」。後來找客服理論卻只得到無語回覆，直言「Zara這波操作我服」，令一眾網民都批評商家做法，更分享自己都有過類似經歷！



小紅書截圖

近日，就有一位內地女在小紅書發帖，分享她在Zara網店買手袋的不快經歷。她指在Zara官網買了一個手袋，到貨後拆開驚見手袋上仍扣著店鋪用的防盜扣，懊惱「自己拆不了，要專業工具，還需要自己去專櫃再弄一次？那我在想我淘寶不就是為了圖個方便？」期後，她亦有聯絡Zara網店客服，希望公司可以提供解決方案，但對方的解釋不但沒有為她解決問題，更是令她超無語！

內地女告知對方情況後，對方則回應「防盜扣需要有專業工具才能取下」。事主再追問：「請問我自己過去進門的時候門邊那個感應的東西會不會響？別人以為我偷東西」但對方就只回答一句「會有警報的」，根據就未有就問題提供解決方法。事主抱著對店舖回覆的不解向網民吐苦水：「我覺得處理方式不對，為甚麼是讓買家直接去店裡弄呢，車費時間精力他們也不可能報銷，起碼要說一下不好意思是我們的工作失誤，要麼幫你安排退貨或者問顧客怎麼方便」。

《愛·回家之開心速遞》劇照

不少網民留言身同感受，亦經歷過同類事件。商家的做法大多都會作出賠償或退貨重發，但Zara今次的客服回覆就令事主感到無奈，網民亦分享了不少自行拆卸防盜扣的經歷：「自己可以拆開就是很費勁」、「去修電動或者單車的店讓人幫你用鉗子夾斷」、「我當年動用了打火機和小刀奮戰了一個小時拆的」，建議她可以與朋友一起到門店現場，由朋友拿著手袋在門外等待，自己則先找店員解釋情況以及提供收據，通常對方不會過問太多就會解除防盜扣，那就可以免卻自己「剪鎖」的功夫，當然也要向店方收取事件的車馬費，可以獲得理賠。