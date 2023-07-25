內地女慘遭港女轉數快詐騙$560　自列4大智障破綻被嘲：學費算少

基本上每個香港人都會有轉數快，用於網購、與朋友拆帳等都十分方便，甚至不用電話號碼，只需用轉數快ID便能成功轉帳，但如果遇到轉數快詐騙又有甚麼方法可以將詐騙犯繩之於法呢？



（《喜歡的話請響鈴》劇照）

近日有內地港漂女以「香港新型“轉數快”詐騙，讓我白送560HKD」為題，在社交平台小紅書大呻自己在港被港人詐騙的慘痛經歷，並列出四大破綻提醒廣大網友在陌生地方要「擦亮眼睛，尤其是自己不熟悉的地方」。

該名內地女網友表示，在港閒逛時遇到一名年約30歲的港女，對方非常匆忙地想向她換現金叫的士，並表示會用轉數快轉帳。當時內地女並不清楚甚麼是轉數快，港女便開始情緒勒索「我是香港人怎麼會騙你」、「這個東西很方便的」，承諾之後再教內地女使用轉數快，自己很趕時間，內地女在小紅書搜尋後發現的確有轉數快支付方式便相信港女，還驚嘆只需要電話號碼就可以轉到帳上，「哇好牛，感覺可以試試」。

港女要求內地女換$2000，內地女當時無暇思考便只給了$500，還詢問港女「夠不夠？」隨後又給港女$60多便收到「付款短信」。在兩人分開後，內地女才在網上發現轉數快需用銀行卡登記才可使用，而港女此時居然打電話叫內地女到麥當勞拿錢，但沒有說是哪一間麥當勞，自此再也找不到港女的蹤影。

內地女雖然報警，但警察表示並非所有電話號碼都會實名認證，而且不一定用自己的電話卡，其後內地女更發現該電話已被註銷，Whatsapp 頭像更是個男的，她便列出自己遭遇的4大破綻提醒廣大網友，確卻遭到網友嘲諷「笑死，隨時隨地交智商稅」。

1.香港的士接受電子支付或八達通付款

2.沒有香港銀行卡帳戶用不了轉數快

3.甚麼的士要$2000

4.自己被港女影響到很急忙，不夠冷靜

內地女事後覺得這個騙局有許多不合理的地方，表示「但凡我哪一個環節長了腦子都不至於被騙」，事件也遭到廣大網友的無情嘲笑，「專找好心、智商低的來騙」、「你為什麼閒得路上碰到個人都要幫」、「樓主天真到這境界，$500學費算少了」。

資料來源：小紅書@Oops