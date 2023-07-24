內地女怒斥來港見工遭言語冒犯　因對方一句話告上勞工處、平機會

見工面試能夠留下好印象是每個求職者都想達到的面試成果，但有時候難免會因為緊張或其他因素影響表現。近日，就有位內地女在社交平台發帖，稱在見工面試的時候受到面試官的言語冒犯而欲向勞工處投訴，網民紛紛在帖子底下留言。



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書分享她到香港公司見工面試的經歷，並問到「我可以去香港勞工處投訴面試官嗎」，稱她在該公司受到言語冒犯，有意投訴該名面試官。她指面試即將結束時「他問我為甚麼不停地在搔首弄姿，是自己的習慣還是故意的？聽到他說這個詞我完全五雷轟頂。真的噁心到我了」她指沒有留意自己的小動作，可能有不經意將頭髮整理好放在耳後的動作，卻被猜測成故意作勢賣弄。她隨即告知對方「他這個詞冒犯到我了。他就開始道歉，說他這個詞沒有甚麼意思，只是他們公司不喜歡這個行為」面試官更指希望事主在面試中有所得著，能夠糾正這個行為。

《七公主》 劇照

內地女事後則發文表示「​​我只是覺得噁心，我明明甚麼都沒有做，便被認為是故意搔首弄姿。以後我每次下意識挽起頭髮的時候，都會想起有這麼一個中年男人以為我是故意做些甚麼，真的好噁心」。事主情緒亦深受此事影響「其實我一出面試大樓就開始流眼淚了，在地鐵上想到這件事也覺得很噁心，又開始流眼淚」故而有意投訴該名面試官，亦揚言投訴目的「我只是不希望會有下一個人會遭受同樣的心理陰影。我更希望他能受到教訓，不是說了侮辱别人的話以後就能改口說教育别人」

《七公主》 劇照

其後，事主亦有補充勞工處和平等機會委員會（平機會）對事件的回覆。勞工處指該署無法左右雇主員工的言語和行為，若事主認為面試官的說話涉及性騷擾，則需要向警方求助；另外，平機會亦回覆事主遭遇的情況不屬反歧視條例中的任何條例，則建議事主若認為是性別歧視，亦無法證明面試官是否對男性亦是如此。見及兩個部門都不足以成立案件後，事主則在一個評論企業的網站Glassdoor留下評論，亦對該公司發送郵件交代此事。

《男人唔可以窮》劇照

不少網民獻計建議事主可以直接發郵件予該公司處理事件，亦為事主抱不平留言「最恨這種隱形歧視，法律還幫不到！」、「更公平的求職環境/職場環境需要這樣的努力」、「我會選擇直接罵回去」但亦有網民認為此類事情不過是面試常見的小事「那個人都道歉了..別放在心上算啦」、「咁都有得投訴？一定唔會受理。」

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