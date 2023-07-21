內地人香港遇超可愛的士司機　竟講書面語當普通話!網民因2字笑翻

香港現時不難看到內地旅客的蹤影，也有從內地前來港工作的「港漂」，然而港人的普通話能力未必精通，因此兩地的語言問題也鬧出過不少笑話。昨日（19日）有內地港漂在社交媒體分享影片，表示在乘搭的士時偶遇了一位「超搞笑的出租車（的士）司機」，片中的士司機正努力地「講普通話」，不過其實只是將粵語講成書面語，可愛的一幕被網民激讚！



內地男港漂在小紅書貼出影片，片中他坐上了一輛的士，途經紅磡差館里一帶。這時的士司機發現右邊的某間車仔麵餐廳，即使未開門已經排長龍，不禁用流利廣東話說出一句：「DxxM呢間嘢咁誇張嘅，未開門就排晒隊，呢啲人真係傻㗎真係，咁得閒嘅可」，更轉頭問事主有沒有吃過這間餐廳。

👉蛇精男神隱8年巨眼尖下巴全消失 真身原來長這樣!網民驚:變回人類

事主以普通話回應「我吃過這個，一般，不是很好吃」，司機便以肯定的語氣回應：「係咪呀，呢啲人真係傻㗎呢啲人」，這時司機卻慢半拍驚覺事主表示有吃過這間餐廳「喔你食過呀你？有無排隊呀？」不過事主稱當時因為進店的時間稍晚，所以不用排隊。也就是這簡短的對話後，開啟了兩人的聊天契機，的士司機似乎也從這一刻起，激發了潛在的語言基因，決定轉換成講普通話，以遷就國內同胞。

當時事主說了一句「這個店還挺老的」，的士司機便繼續用他的港式普通話回應他：「係呀，從前啊這個位啊，邊個開就邊個執笠㗎啦」，但他又似乎驚覺這一番話太過粵語化怕事主聽不懂，於是自己翻譯了再說一次「從前啊，這個舖呢，邊個在呢度Kai店呢，就邊個拉閘。呢個呢，我都bu知道它為什麼，這麼咁巴閉」。雖說是普通話，但以上對話全都只是將廣東話變書面語，再用廣東話讀出，跟普通話說不上任何關係。可是奇怪地事主又聽得似懂非懂，還將司機大哥多次強調的「從前」聽成了「重慶」，因此疑惑地回應了「餐廳應該不是重慶菜的吧？」。

👉盤點香港10大最強颱風「風王」 山竹僅排第8！溫黛仍保持3大紀錄

小紅書圖片

而的士司機關注的還是餐點的味道，問該餐廳食物是不是「麻麻哋」，片主回答「不好吃，我覺得一般，就是有點貴」後，司機的普通話突飛猛進，用流利的普通話反問「bu好吃啊？很貴啊？」在得知餐廳的車仔麵一碗約$60元後，司機又瞬間切換廣東話說了一句「又貴又唔好食」，隨即分享附近另一間位於紅磡的麵食餐廳，說著「高山劇場啊，你有木有去過啊，高山劇場車仔麵呀，好吃啊」，不過事主笑稱面對司機的「港式書面語普通話」邊聽邊猜，最後只聽得懂一半，還在片尾稱讚了「他真的很努力在和我交流，感受到熱情了」、「超可愛的司機大叔，希望下次還能遇到」。

👉內地女颱風堅持坐開蓬巴士遊港 結局勁似難民惹爆笑！網民讚熱血

小紅書圖片

網民看影片後大讚的士司機好熱心，「阿叔太搞笑了，講書面語就當講了普通話」、「司機的普通話好笑程度100% 博主的“不是重慶的吧”好笑程度1000000%」、「你們倆也挺厲害的。他說廣東話你大部分聽得懂，你跟他說普通話他也聽得懂，笑死」、「剛剛有個帖子說他和司機說普通話，司機和他說廣東話，感覺被歧視，但我真的想說，有些司機真的和黎諾懿蔡少芬不相上下，會寧願他們說廣東話」、「"從前"這段開始講書面語，好像自我催眠是普通話，好搞笑」、「笑死這個港普，甚至算不上港普」、「哈哈兩個頻道但是不影響聊天」。

👉港女交抄牌罰款驚見牛肉乾「被加工」！網民轟賤格+犯法:偽造文書

原片：小紅書