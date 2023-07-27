觀塘APM湧現疑似內地女「請食飯黨」騙徒 ！機智港男2招即KO敗走

騙徒的手法層出不窮，繼先前多區出現的借錢黨、迷魂黨後，最近大埔還出現一種名為「請食飯黨」的騙錢手法，而日前有網民就表示「請食飯黨」已經開始攻入觀塘，港男表示於觀塘街上遇到兩位疑似內地女「叫我買野食畀佢食」，見此港男熱請地表示要帶他們「食好嘢」，並作出2動作，讓騙徒即心知不妙倉皇逃跑！



圖自「X官塘老母群組」

日前，有港男網民於Facebook群組「X官塘老母群組」上發布影片指，於觀塘街頭遇到兩位疑似內地女人向他詢問請食飯，見此網民便即辨識到該兩人應為騙徒，於是便宣稱要帶他們「食好嘢」，然而實則卻是直接帶他們「去警署買」。網民表示於帶兩位女子「食飯」的中途，他們見所行的方向不是前往APM便心生疑惑，後來「見唔對路」才倉皇地逃走，而網民亦即舉機拍攝。

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網民表示，本想拍下該兩位請食飯黨的樣，但奈何他們逃跑得太快拍攝不及。於影片中可清晰看到兩位女子的側臉，而兩位騙徒得悉被拆穿後，即急急腳逃走到APM商場內，港男不斷向他們詢問「你們去哪啊，你們兩個去哪」，但兩位女子都毫無回應。

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貼文一出即引起網民熱論，有網民大讚港男做法表示「樓主做得好」，「啱喇！影佢！」，網民亦表示「有手有腳，又唔係爛身爛勢點解要周街叫人請食嘢」，而且請食飯騙的錢少之有少，不解他們的動機，「其實最終目的係咩，呃唔到好多錢喎，唔係好明」，網民則猜測，他們的目的其實是「準備偷嘢」，一個負責引你注意，而另一位則負責行動。有網民看到片中騙徒後卻「放錯重點」笑指當中黑色衫，身高較矮小的騙徒撞樣「阮小儀」，令一眾網民爆笑。