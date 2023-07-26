迪士尼港媽被斥虐待工人「拉車1拖3」！事後竟大逆轉被激讚好僱主

正所謂生仔要考牌，其實做人都要考牌，如果每個人都有些同情心，懂得換位思考，世界會不會更美好呢？近日有港媽帶2個小朋友到迪士尼遊玩，但就被拍攝到母子三人一同坐在露營拉車內，工人姐姐則在前面負責拉車的畫面。畫面流出後大家都怒插港媽「虐待」工人姐姐，在大熱天時竟要求姐姐一拉三。不過事後事件中的港爸現身說法，竟令風向180度轉變，大家都轉軚大讚原來姐姐好幸福！



近日有港媽帶2個小朋友到迪士尼遊玩，其工人姐姐也伴隨著照顧，本來是其樂融融的放假一齊去玩，但就被IG的朋友將畫面截圖，把「一拖三」的場景放上Facebook群組「生仔要考牌系列」中討論。只見一家三口在露營手推車上舒舒服服被工人姐姐拉著走，甚至連工人姐姐的書包也要自己背著，看上去十分辛苦，該「朋友」更怒斥「你要湊住兩個去迪士尼玩係攰啲，但係一大兩細坐喺手垃車入面，然後要工人姐姐拖住走，難道工人姐姐就唔攰咩？」

圖片來源：Facebook討論區@生仔要考牌

圖片裡更配上「你唔覺得醜就得啦」，貼文一出即引起各大網友批評和怒氣，一面倒斥罵這位港媽是無良僱主，「依個僱主都唔方好，就算叫姐姐拉，最起碼都叫姐姐擺埋孭緊既袋喺車入面」、「已經唔係生仔要考牌嘅問題，係做人要考牌」、「工人姐姐好慘」、「其實呢啲車俾人去野餐露營用， 太多人而家都係只求自己方便，但就無視咗其他人，太自私」。

事件正鬧得水深火熱，港爸即出來澄清並扭轉整件事的風向，表示自己是第一次用這架手推車，本意是測試其承重量，且全程都是由港爸自己拉，「帶着結婚戒指係我嚟，一路拉住行覺得影得唔清楚，先去到地鐵站嗰度叫姐姐換手」該照片也有貼上限時動態，工人姐姐在配合拍照並放上第二張Instagram限時動態「搞笑」後，港媽及孩子便落地走去地鐵站，反駁「大熱天時真係當人奴隸咩」，更直斥該位「朋友」誤導全部網民，「呢張圖我有擺IG story㗎，你唔post？」、「點解你可以演繹成我叫姐姐拉足全程？」

圖片來源：Facebook討論區@生仔要考牌

港爸更在貼文中強調待工人姐姐不薄，家中三位工人姐姐皆有迪士尼全年證，當日工人姐姐全程都是一齊在園內逛逛，「我仲買咗下午茶俾佢，我當工人姐姐一家人咁樣，唔使話我對佢哋唔好啦」。網民風向也即時180度扭轉，笑稱其實是「交友要考牌」，「你呢個所謂朋友，應該一直都好睇你哋唔順眼」、「無啦啦咁樣俾人批評好無辜」、「重點是有三個工人」、「愛錫工人，三位姐姐都有全年證」。

原帖：FB@生仔要考牌系列、FB@生仔要考牌系列