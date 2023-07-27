內地女踢拖被拒入蘭桂坊夜場 怒插港英文化離譜 網民揭禁拖鞋真相

中環蘭桂坊是不少年輕人喜歡消遣的夜生活勝地，街巷內外都充斥著各有特色的酒吧、夜店。近日，有位內地女在社交平台發文分享自己到訪蘭桂坊，卻因穿拖鞋而被拒進入場所，更直言「為甚麼香港蹦迪穿拖鞋不讓進？」怒轟香港繼承英國傳統文化，網民一面倒為蘭桂坊反擊，更揭開夜店禁止穿拖鞋的真實原因。



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書分享與朋友一起來港到訪蘭桂坊，她稱香港的朋友推薦她們到蘭桂坊朝聖，但她則對香港夜店的印象一般「雖然吐槽香港的場地和音樂都遠不及上海，但想著來都來了。怎麼也要去感受一下港式『乾蹦文化』（單純跳舞不喝酒的文化）」隨後，她排隊進入夜店就在她們準備進店前，「被工作人員拿著手電筒照了照，說因為我們穿了涼鞋不給進！」但她們對此待遇感到不服氣，故而再到其他夜店排隊。

雖然她們接二連三到其他夜店嘗試入場，但都因同樣理由而被拒絕進店。內地女就發文怒罵：「離譜的dreescode（著裝要求）！不明白從英國那邊都繼承了甚麼優秀的『傳統習俗』都2023了希望早日回歸大陸文化吧」怪責英國傳統文化的著裝要求不合常理，形容今次是一件大無語事件。

帖子底下引來不少網民留言，一面倒為香港的夜店文化反擊。網民留言：「你要著拖鞋去蒲就去爛仔場啦，唔好嚟蘭桂坊，拉低晒衣著水平。」、「為什麼到了當地反而要當地人遷就你？」、「想感受大陸文化為甚麼不去大陸的場？」、「請問你平時去的是低級爛仔場嗎？就算是國內一、二線好一點的Club都不允許穿拖鞋吧！拉低整個club的形象，別甚麼都拉上英國化，這根本一點關係都沒有」批評事主無理自私的控訴。

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有不少網民亦提出夜店禁止穿拖鞋內進的真實原因：「烏漆墨黑，人又多又擠，怕你的拖鞋被踩掉而已啦」、「别在拉起仇恨了， 這是防止人踩人事件發生」、「特别是這麼黑的環境，被別人踩到鞋跟就很容易摔倒，然後又吵，摔倒後别人又不容易注意到，很不安全的」、「很多國家夜店都不讓穿拖鞋進的，這是為了怕客人傷腳，被踩或是被碎玻璃傷。所以至少要穿波鞋這是常識」。

其實夜店規定禁止穿拖鞋內進的原因不但是文化因素，更是存有不少的安全問題。萬一有太多人出現擁擠的情況，穿拖鞋確實是有一定的危險性。加上，不少餐廳都會因為禮儀文化而要求顧客有特定的穿衣規格。因此，大家都應該遵守各店的規定，才可以暢玩得開心又安全。

原帖：小紅書