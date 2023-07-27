港女地鐵遇內地大媽6人閘口擋路 提醒反被打爛電話！報警後續更嬲

近年「碰瓷」事件愈來愈多，行騙者會使用各種方法試圖騙取醫藥費賠償，不少人為了提防碰瓷黨，除了加倍留意身邊之外，更會錄影保平安！日前一位港女在港鐵站內遇上了內地大媽6人組，她們一行人因為不懂得使用八達通而在閘機擋路。當港女嘟卡想離開閘機時，內地大媽的一位小朋友竟試圖用她的閘機出閘，港女便拍他膊頭提醒對方退後，誰料大媽控訴港女打細路兼搶錢，要求她賠醫藥費，還將港女的電話打爛，後來報警處理的結果卻使事主感到更生氣！《香港01》已就事件向警方查詢，並得到了回覆。



近日有港女在內地社交平台小紅書以「香港地鐵，大媽無理取鬧」為題，表示自己在7月22日時正在尖沙咀出閘閘口，正前往學院面試的路上。當時閘機前站著了多位內地旅客，分別是3位大人、2-3位小孩，看似因為「唔識用八達通，直接企咗喺閘口嗰度」。事主於是攝位使用了其中一部閘機試圖出閘，但當她拍卡後，其中一個小孩打算趁機出閘，事主輕碰到小孩的膊頭並叫他「退後點」，誰料大媽就開始「嚟料」，當場大罵港女搶錢，並推她的孩子。

內地大媽堅持追究，一直尾隨並打事主後背，在地鐵站大聲謾罵港女，港女停低並用普通話解釋「我沒有推」，並打算打開相機證明自己清白，可大媽馬上拍爛港女手機，手機螢幕也「爆晒」。鄰近有不少的途人隨即幫事主並打電話報警，當時因港女趕時間面試而以互相道歉解決問題，不想再浪費時間。

但事情還沒有結束，大媽以自己是孕婦以極兇的態度威脅事主，「你打我小孩，你沒有誠意，我要找我的律師，你現在令我的肚子不舒服了，我要找了拿醫藥費」，事主繼續向大媽解釋「我沒有打也沒有推，對不起」。大媽一直沒有向事主道歉，並一直強調要事主賠償醫藥費，前前後後糾纏了3個小時，港女其後致電警方卻找不到個案，懷疑是因為警方寫錯個案編號。

事件一出引起兩地網友公憤，一面倒批評大媽的所作所為，也有網友目擊事情的經過，「這種大媽在大陸看到也頭痛，怪不得那麼多港人對大陸人態度不是很好，都是這種沒素質的人好多」、「這口音我一內地人也覺得可怕」、「佢整爛你電話唔駛賠？」、「我那天看見你們了，你哭的稀裏嘩啦的，那壞女人很兇，超大聲亂喊」、「好過分！一定要追究！」。

《香港01》已就事件向警方查詢，警方回覆指事發的當日（22日）下午2時多接到報案，警方趕到現場後在雙方同意以道歉解決問題後便已作結案處理，而對於港女的手機費用的賠償，警方則表示當時並沒有收到事主的賠償要求，也由於事件已經結案處理，因此事主未能在案發當天成功向警方查詢。

資料來源：小紅書@ ：）