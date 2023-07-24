內地女帶一水果回新加坡5星酒店　被罰3千港元？網民: 可匿廁所吃

水果之王榴槤最出名就是它濃厚又獨特的氣味，到東南亞旅遊當然會食返幾個不同品種的榴蓮，特別是新加坡、馬來西亞和泰國，畢竟榴蓮運送到港時，價格已經差了一大截，但原來當地的酒店或住宿是不允許吃榴蓮的？



近日，有內地女在社交平台小紅書以發文指，自己一家人雖然不太愛好榴蓮，但在新加坡看到貓山王後便買下了，更特意「拿塑料口袋紮好準備帶回酒店，晚點吃」。但第二天出門回新加坡W酒店便收到警告，帶榴蓮回酒店要罰500新幣（港幣約$3000），讓內地女直言「慌了」，驚嘆原來新加坡酒店不準吃榴蓮。

內地女表示「知道在公共交通上是不能吃榴蓮的」，但她也萬萬沒想到當地的酒店也不可以，連陽台也不行，幸好最後酒店表示初犯可以免除罰款，但再犯就要按照規定罰款，讓內地女感嘆「真是謝天謝地」、「謝謝如此人性化的管理、下次不會了」。

事件一出引起大批網民在下面留言，評論兩極化，有部份網民認為榴蓮的味道不是人人接受得了，酒店的中央冷氣系統會影響到其他住客，「有特殊異味東西，比如榴蓮和螺螄粉不要在酒店吃，我覺得是基本的素養」、「連泰國的酒店都不可以」。也有一部分網友持相反意見，認為榴蓮不是甚麼「生化武器」，味道散了就沒味了，「不想交罰款，但也不妨礙心裏覺得他們有毛病」、「榴蓮再臭還能臭的過拉屎嗎？我蹲廁所開排氣扇吃不行嗎？」。

其實當地除了榴蓮之外也有水果是不允許帶進酒店的，其中山竹因為染色問題，以及一般山竹葉下面會有很多蟲，而跟榴蓮一樣規定不準帶進酒店，雖然大部分都沒有白紙黑字列明禁止自行攜帶榴槤，，但始終榴槤的氣味獨特並非每個人都能夠接受，所以各位如果想在當地享受美食，不妨可以在榴蓮店門口提供的座椅享用，自己可以好好享受美食，又不會影響到其他人！