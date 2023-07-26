加拿大糖記甜品店被炒經理直播爆喊道歉　大爆唔請香港人背後原因

前日（24日）有網民於網上貼出一張加拿大的「新港式甜品店」招聘廣告，上面清楚列出「注：香港來的新移民Stream B或者暑假工，請勿擾，謝謝」，被網民怒轟店方的招聘廣告涉及歧視。雖然相關店家於昨日（25日）在其社交平台貼出道歉聲明並指已經解僱涉事經理，不過網民卻不受落。香港時間7月26日深夜1時，涉事經理找到移民加拿大的港人黃麗文（Fiona Yellow）透過Facebook直播解釋事件，並含淚向公眾鞠躬致歉。



（FaceBook截圖＠Fiona Yellow 黃麗文）

加拿大連鎖甜品店「糖記甜品」日前被爆出一張簡體中文的招聘廣告，當中內文最受網民關注的內容，為最底的一句「注：香港來的新移民Stream B或者暑假工，請勿擾，謝謝」。一眾網民怒斥店方的廣告涉及歧視，指「點解唔請stream b？」、「有冇熟加拿大法律嘅人講下咁咗有冇違反加拿大反歧視法例？」，雖然糖記甜品於「公關災難」後馬上在FaceBook發布告示跪低認錯，並即時解僱涉事分店經理兼再貼出道歉聲明，惟仍然難以平息「民憤」。

香港時間7月26日深夜1時，被解僱的涉事分店經理Nikki找到移民加拿大的港人黃麗文（Fiona Yellow）透過FaceBook直播解釋事件。黃麗文一直於加拿大推動一系列加拿大港人活動。例如香港人書展、中秋市集等等，而早前她亦去信到加拿大人權委員會（Canada Human Rights Commision）指糖記甜品涉違犯人權法及種族歧視。

黃麗文於直播中提到是次直播不是要幫任何人「洗白」，她指「每個人都有權講自己嘅故事，佢（Nikki）講完，大家聽完，buy唔buy係取決於大家自己」。Nikki在直播中表示自己「企出嚟」是不想糖記甜品因自己的錯而損失聲譽，並指自己並非針對Stream B港人。「好對唔住公司，因為公司完全唔知我發呢篇野出嚟（招聘廣告），我喺糖記做左6年，老細係好信任我同埋全權交曬比我去管理成間舖頭」、「依家發生咁嘅事我都好內疚，我唔知點樣去面對我公司、面對我老細」。

（FaceBook截圖＠Fiona Yellow 黃麗文）

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至於為什麼招聘廣告會列明「香港來的新移民Stream B或者暑假工，請勿擾，謝謝」，Nikki就指一開始只要港人自稱自己是Stream B過來，她每一個都會請，但發現「請過好多人，唔係一兩個，好快就話辛苦做唔到，做兩日就唔做，或者過咗Training就唔做」。她亦再三強調是次事件與糖記老闆無關，希望大家不要攻擊公司，她願意出來承擔一切責任。

（FaceBook圖片）

於直播中，Nikki指自己並不了解香港的社會運動和Stream B的細節，她指自己於廣東出世，10歲就出國到阿根廷生活、成長，承認自己並不關心政治。「比較專注自己工作，無關注係我嘅失誤、我嘅責任，老細係好著緊香港人，好樂於幫助佢地」。她又指「老細」也是香港人，知道港人移加難以搵工，曾叫她「幫得就幫」。

當事件在網上傳開並燃燒後，老闆曾致電Nikki詢問原由，問她「有無睇新聞，依家好嚴重」，並叫她「以後唔使再返糖記」。她亦指自己直到現在也不知該如何面對，「受到好多網絡上嘅攻擊，例如會加我WeChat去鬧我，或者打電話嚟鬧我，我唔敢聽」。當提到公司時，Nikki更聲淚俱下，指自己於糖記任職多年，公司一直沒有虧待她，並指糖記上下就像一個大家庭，更指「因為我一句說話轟動全球，我唔知點樣面對老細同其他人，希望大家唔好攻擊公司，公司係無辜」。言語間含淚鞠躬，再一次向公眾致歉。

（FaceBook截圖＠Fiona Yellow 黃麗文）

當黃麗文問到歧視的問題時，Nikki很快便表示自己沒有任何歧視成分，她指自己完全無歧視Stream B的人，只是之前有太多透過Stream B移民的港人返一陣就辭職，浪費自己和其他同事Training的心血和時間。至於為何廣告會使用簡體字，她只表示不會只聘請講國語人士，店內以廣東話及英語為主。黃麗文則指自己身邊有很多朋友，在香港有專業資格，移民到加拿大後都會做搬貨、接線生，希望Nikki明白並不是每個香港人都是不負責任的。

黃麗文於直播中提到，「一個自由民主的國家，每一個人都有權講返自己嘅故事，大家接受定唔接受係另一件事」、「Nikki有勇氣出嚟，係有誠意，亦都願意承擔佢嘅責任，希望大家都可以嘗試消化佢嘅講法」。

惟一眾網民卻對Nikki的解釋不太受落，有網民留言指「仍然唔明點解寫簡體字，點解用微信，香港人都唔用微信」、「但係點解要出簡體字請人」、「我真係唔信佢唔知（Stream B）」。不過也有網民認為Nikki勇氣可加，應該「比條生路佢」、不用「往死裡打」。