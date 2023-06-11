放屁 ｜每日少過X次不正常!醫生揭3大放屁冷知識　無屁放或有隱疾

放屁是最自然不過的生理現象，但又總會擔心被人知道，難免感到尷尬、不自在。可是沒有放屁並不是一件好事。大家又是否知道不放屁的後果有多嚴重？如果岀現這些症狀，更要盡快尋求治療！



《放屁男》劇照

台灣重症醫療專業醫師黃軒最近在他的Facebook專頁「黃軒醫師粉絲專頁」上分享到《不放屁的後果》 。他表示正常人的放屁次數和屁量都因人而異，飲食習慣和生活方式都會有不同的影響。若長時間內沒有放屁，甚至感到腹脹、不適等，那就代表你的腸胃已經出現問題！

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1.每日平均放屁約5-15次

一個正常成年人每日都會放屁約5-15次，而每個人的放屁次數都會有所不同，視乎飲食中的產氣性食物、消化系統狀態和其他個體因素影響。

2. 每次放屁量大約10-200毫升

單一次放屁的氣體量通常都很少，約10-200毫升。而每個人的氣體量都會受到身體差異和飲食因素的影響。

《巴黎假期》劇照

3. 黃軒醫師亦分享到，假如意識到自己的放屁量和次數不足，就有可能患上有關的腸胃疾病！

腸道阻塞

腸道阻塞是因人體的小腸或大腸受到障礙物部分或完全堵塞，阻礙了食物和氣體的運作，無法正常通過腸道，有可能導致腸胃脹氣、腹痛、嘔吐和其他消化不良症狀。

腸道發炎

腸道發炎症包括克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩種，有可能導致腸道發炎和影響腸道組織，阻礙腸道氣體排出。患者有可能感到腸胃不適、便秘和腹脹等情況。

腸道運動失調

又稱腸易激綜合症，有可能導致腸道運動過快或過慢等功能失調，影響氣體的正常排出。有可能出現慢性便秘、腹脹和減少放屁等症狀。

如果長期沒有放屁並出現這些症狀，黃軒醫師建議應該立即就醫，作出診斷和必要的治療。

資料來源：黃軒醫師粉絲專頁