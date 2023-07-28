內地網民盤點「香港窮鬼」深圳遊熱點　只去4大商場！港人:好真實

不少港人熱愛北上吃喝玩樂，更是已經成為了週末短假期的必備消遣活動之一。然而最近有內地網民整合了港人最愛的深圳遊行程，笑稱其實港人的行程路線都是「差不多的」，通常目的地只有在福田、羅湖、南山的4個主流商場，也整合了港人最愛的餐廳種類和必買手信。港人看到如此準確的分析後，不禁表示「好真實」！



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內地網民表示只要一到周末，「香港窮鬼」們便會湧進深圳吃喝玩樂消費，而港人在深圳的旅遊路線往往都是「差不多的」。最愛的4大主流熱門商場是「羅湖的金光華商場、福田的皇庭廣場或Cocopark，還有南山的萬象天地」，以體驗一下內地大商場的規模，同時因為港人怕熱，會盡量留在室內地方活動。

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至於餐廳的選擇，帖主提到港人「一般吃個椰子雞、烤魚、火鍋、茶餐廳，再喝杯喜茶或奈雪」，吃飽喝足之後就會順便逛逛小米之家，最後排隊買鮑師傅坐地鐵回香港。對於以上由內地網民整合的「香港窮鬼們的活動場所及行程」，港人深有同感，不禁地表示「雖然不知道什麼情況，但是好像很真實」、「太真實了」、「窮鬼報到，我第一次去內地玩就係呢個行程」、「這不是我的路線嗎？？」、「最後鮑師傅的可信度很高」、「確實，我就是這些窮鬼之一」、「少了一個按摩按腳」。

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不過有香港網民也留言平反深圳的消費已逐漸追上香港，文中說港人是「窮鬼」是不公道的，但更多的網民認為只是一個開玩笑的「戲稱」而已，不必太過在意。其實兩地居民相互來往消費十分正常，就如內地旅客常來香港的屯門市廣場、新城市廣場、海港城等購物，最重要的是尊重當地文化與規則，不要打擾到當地居民即可。