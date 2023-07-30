日本最恐怖無人車站「土合站」 486級陰森階梯!激似喪屍電影場景

相信不少港人遊日都會選擇乘搭JR暢遊各地，因為JR路線範圍廣大，鐵路路線連接近郊地區和市中心，相當便利。但大家又有沒有聽過一個名為「土合站」的JR神祕車站?土合站曾經被票選為日本「最恐怖車站」，不但位置偏僻，而且亦相當冷清，整個車站灰灰暗暗，瀰漫著一種「陰森詭異」的氣息，一到晚上車站的周圍更是黑到「伸手不見五指」，大家又敢不敢去挑戰一下?



有全日本「最恐怖車站」之稱「JR土合站」位於日本關東中部的群馬縣，是個連接新潟縣和群馬縣的車站。土合站有別於其他列車車站，土合站的列車月台可謂「深不見低」，地上的車站和列車月台的高低便相差高達70米!大家若想要從地面走到月台，便要先走過共486級的地獄級樓梯，單單行到月台就已需要超過10分鍾!

然而最恐怖的是，車站並沒有過多的裝飾和燈光，亦沒有店舖進駐和職員駐守，整個車站冷冷清清，灰灰暗暗人煙稀疏，從車站入口看去深不見低，走著走著恍如走進「異世界」當中，進入結界。

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為了一改車站這種毫無生氣的現象，東日本JR與Startup企業VILLAGE INC共同策劃全新的「DOAI VILLAGE」Glamping營地，營地當中不但有得無限暢飲各種飲料，還有24小時桑拿房，此外，車站本已荒廢的辦公室亦被改造成一間文青Cafe，除了有咖啡喝之外，還有地鐵獨有的釀造手工啤酒可供品嘗。擁有探險精神的大家，都不妨到土合站走一趟喔!