墨西哥村長娶鱷魚 著婚紗做老婆 超大膽狂親！網民：新娘肯唔肯

各地都有不同的文化習俗，總有一些你無法想像的事情發生。尋求真愛的領域早已不僅限於人類與人類之間，人類與塑膠公仔、AI人物結婚都屢聽不少，在墨西哥甚至有人與動物結婚，更是該村莊流傳下來的習俗。除了新人願意之外，更是穫得全村人的祝福。



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尋求真愛可能是一生人都在不斷努力的事，在墨西哥的一個村落，就有一個男人娶鱷魚成為他的妻子，這椿婚事更是受全村人慶賀。原來這是墨西哥的一個過百年歷史的傳統習俗。習俗的原意是當地的人都認為領袖與鱷魚結婚會為村鎮帶來好運。而鱷魚兇猛無情的一面在村民的心中是不存在的，他們都認為短吻鱷是神明。

在墨西哥的一條名為聖佩德羅瓦梅盧拉的漁村部落，這個小鎮有一個流傳下來的習俗，就是要領袖與鱷魚結婚。而現任市長就剛與一隻名為「小公主」的短吻鱷完全婚事。婚禮當日，不但有現場佈置，就連小新娘都有穿上白色婚紗。而為了安全起見，在婚禮進行期間都有將鱷魚的嘴巴封起。然後新郎就會抱著新娘在街上遊行，接受一眾市民的歡呼和祝賀。婚禮仍未結束，在遊行完畢之後，新郎會抱著新娘與民眾一起高歌熱舞。新郎更是聽從民意，當眾與新娘多次親吻。

網民對此習俗都感到稀奇有趣，更有網民幽默留言：「看起來像綁架吧！你確定她願意？！」、「鱷魚嘴巴綁住，要怎麼說我願意」