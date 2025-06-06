日本和牛扮「斑馬」竟有科學根據！染髪維持一個月網民：指牛為馬

撰文：可樂米
出版：更新：

大熱天時最討厭蚊蟲滋生，人在郊外更要用不少方法驅走蚊蟲，令人十分煩擾，但如果有一個方法可以令蚊蟲逃之夭夭，你又會不會試？

圖片來源：日本TBS News DIG

作為日本頂級品牌牛肉“米澤牛”飼養地而聞名的山形縣小國町，一項舉措引起不少網民關注。為了減少昆蟲對牛的生產力，利用把牛「班馬化」的手法當作驅蟲劑來用，引起不少網民爆笑討論「所以我把自己畫成斑馬，就不會被蚊子叮了？」、「很聰明的做法」。

圖片來源：日本TBS News DIG

其實牛蠅、螫蠅等吸血昆蟲對牛的生產力影響非常大，特別在夏天牛隻為了不想被蟲咬，會不斷"擺尾"和"搖頭"弄走身上的蚊蟲，奶牛亦為躲避吸血昆蟲而消耗了體力，對產奶量和繁殖產生不利影響。

圖片來源：日本TBS News DIG

2019年，愛知縣和京都大學的研究團隊參考了海外關於"斑馬不容易被蟲子叮咬"的論文，開始驗證是否能將這個方法應用到牛身上。結果發現吸血類的昆蟲減少了，牛搖頭晃尾次數也減少了。

山形縣農業振興課表示，在2021年（測試的第1年）發現「斑馬牛」因躲避吸血昆蟲而搖頭晃尾的平均次數比一般牛隻減少50%。而「指牛為斑馬」的方法今年已是測試第三年，各地政府也紛紛仿效做法，雖然一開始是在半信半疑下對牛隻進行驗證，其後發現真的沒有昆蟲，現在日本有不少農場已經把這個方法當作驅蟲劑來用，顏色已從噴霧進化成塗層材料，可以持續約一個月。

圖片來源：日本TBS News DIG

事件也引起不少網民熱烈討論和爆笑，「這樣會擠出巧克力牛奶嗎？」、「通緝犯斑馬衫能否防蚊？」、「很多年前已經有科學家研究過，班馬紋對驅蚊真係有幫助」、「想睇埋將斑馬變成牛牛顏色」、「頭部滿危險的」。

內地女帶一水果回新加坡5星酒店　被罰3千港元？網民: 可匿廁所吃金針菇原來識「講嘢」遇危險會提醒同伴　研究發現：懂得50個單字西藏秘境「世界上最孤獨寺廟」全廟得1人！四面環水只為守護1聖物全球唯一「藍色」標誌麥當勞　超夢幻Tiffany Blue一原因由黃變藍日本最邪祭典｜絶不能偷睇！否則會遭神明詛咒　有人曾失明或跌死日本「賣春島」大洗底變愛情聖地！改名心型島單身女必去求姻緣旅行禁忌｜全球7大NG手勢勿亂做！畀Like極侮辱？這動作竟指：食X海膽其實是生殖腺！8款美食真身全是性器官　一種食物每啖都是精
牛肉
牛奶
日本
地球有古怪