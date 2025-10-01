全球最小奇怪國家「西蘭公國」揭秘！細過網球場＋付數百即做貴族

大家應該都知道全球最大國家是俄羅斯，那最小的國家大家又知道在哪裡嗎？這次《地球有古怪》要為大家介紹的是全球最迷你的國家「西蘭公國」 （Principality of Sealand），位於英國東岸10公里左右，總面積僅約550平方米（5,920呎），常住人口很少超過5人，通常只有1至數名看守人員！



全球最迷你的國家「西蘭公國」 （Principality of Sealand）

未被國際承認的「主權國家」

西蘭公國（Principality of Sealand）成立於1967年9月2日，前身是二戰英軍的廢棄人工島堡壘「怒濤塔（HMS Fort Rough）」，後來前英國軍官Paddy Roy Bates（帕迪·貝茨）佔領了這處，並且宣布建立「西蘭公國」立地為王。雖然這裡是一個「主權國家」，但其實未被國際承認，也未被否認，算是一個相當特別的存在。

總面積僅約550平方米（5,920呎）

「國家」雖小五臟俱全

別看這個「國家」地方小小，其實擁有自己的國旗、王室、國歌、貨幣（設有10、20、25，雖不流通但以貴金屬製作，頗具收藏價值）、獨立護照、郵票等，也設有相當的細小（畢竟領土一眼睇晒）的政府大樓、辦公廳、廚房、招待室，還有全國唯一的廁所等等，相當貼心。Btw西蘭公國曾經舉辦馬拉松比賽，不過因為地方不足，最後使用跑步機跑完半程馬拉松（Half Marathon），以證明其精神。

俾錢就可以封爵

而最為人津津樂道的就是，這個國家開放售賣周邊商品，更設有網上商店非常方便，售賣包括爵位、一平方尺領土等，還附上產權證書、官方文件夾、歡迎函、西蘭歷史及信息、世界概況手冊及官方政府照片等，最平£24.99英鎊（$261港幣）有交易。交易能使用Apple Pay付款，不過訂單通常需要超過 £45.00 才能享有免運費優惠，若單獨購買最便宜的爵位證書 package 並不一定免運費。

據說連AV男優清水健也曾以1.4萬日圓（約736港幣）入手男爵，收到證書文件時還相當興奮，表示「今天開始我就是日本首位AV男爵了！」。靠著這些周邊商品，西蘭公國每年賺進數十萬英鎊，收入相當可觀。

國家曾出現政變危機

至於國家歷史方面，現在「太平盛世」的西蘭公國其實也經歷過政變危機，在1978年，由西蘭公國「君主」Paddy Roy Bates（帕迪·貝茨）任命的西蘭公國「首相」亞歷山大（Professor Alexander G. Achenbach），趁著帕迪離開國家時，與數名西德、荷蘭公民，一起策劃了一次「武裝政變」，並強制接管怒濤塔，還俘虜了帕迪的兒子米高·貝茨（Michael Bates）。帕迪後來招募了一批僱傭島，乘直升機迅速回到人工島上進行突擊，勇奪怒濤塔控制權，並將入侵者作為戰俘，後來其他人都被遣返，除了擁有「西蘭公國」護照的亞歷山大被控「叛國罪」扣留，後來西德派外交官出面談判幾周後，最終才獲得釋放。

因一次火災差點滅國

西蘭公國幾乎被一次火災滅國又是什麼回事？在2006年西蘭公國怒濤塔疑因發電機損壞引起火災，火勢在十分鐘內迅速蔓延全國，導致一位塔內的工作人員受傷，英國派出海岸警衛隊澆熄了大火，還派出直升機進行人道救援，拯救了西蘭公國的滅國危機。那如果想去西蘭公國旅行又有沒有辦法？抱歉了，雖然想去旅行的人數眾多，但暫時西蘭公國未開放旅遊，申請做住貴族成員先啦！

官網連結：西蘭公國