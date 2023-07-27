港男怒訴$260買乳豬外賣竟得X舊！網民笑：買兩盒乳豬飯可能仲多

現代人為了方便和節省時間，很多時候都會選擇使用外賣App去叫外賣，但收到的食品與想像中不符亦是常見的事。昨日，就有一名網民用外賣App叫了一家酒樓的乳豬，來到的時候與App中的圖片相差甚遠，令他忍不住在FaceBook群組中大吐苦水，並勸其他網民「小心中伏」。



（FaceBook@何文田街坊）

昨日（26日），有網民於FaceBook群組「何文田街坊」中發帖，指自己用Deliveroo在旺角翠苑酒家（翠園酒家）下單叫了一份「大紅乳豬」外賣。App中的相片有頭有手有腳並標價$260，惟當外賣送到樓主家中時，樓主竟發現只有十件乳豬，指「例牌都唔只咁少啦」。

👉微辣阿晶懶人包｜前員工Jane自殺 7件事睇時序＋IG踢爆遭集體欺凌

樓主不忿被誤導，打去酒樓與職員對質，得到的答覆是「沒錯，只有（一隻）乳豬的四分之一左右」，因此讓樓主深感被騙，出帖望其他網民小心中伏，並在留言區貼上App上的圖片反問網民「落單嘅時候，知唔知道係得¼隻豬？」

（FaceBook@何文田街坊）

事件迅速被傳到FaceBook群組「中伏飲食報料區」和連登討論區，引起網民熱議。雖然有部分網民指$260就想買到乳豬全體是「大想頭」，就算30年前的物價也未必可以，認為付出多少金錢就該收到多少貨品，市面上一隻乳豬大約$800-900，那麼$260買到四分一隻也差不多。也有網民認為用外賣App下單一向是圖文不符的遊戲，但大部分網民還是支持樓主，認為酒樓提供的圖片絕對有誤導成分。

《闔家辣》劇照

有網民認為，「$260去買兩盒乳豬飯，可能乳豬的份量比樓主多之餘還有兩大盒白飯」；「唔寫斤兩、唔寫份量但又唔係跟圖出，咁俾兩舊仔都得啦」。也有網民指，就算價錢只是一隻乳豬的四分之一，也不應該用整隻乳豬的圖片去誤導人，更何況App上也無標明「例牌」、「四分之一」、「十件」等等的字眼，每個人對常理的的認知都有分別，認為店家有機會違犯商品說明條例，甚至屬於「誤導性遺漏」。

樓主也有在留言區補充，他並不認為$260能夠買到乳豬全體，但總不可能來到的份量比例牌貴之餘份量亦比例牌少，認為店家有義務提供正確的相片讓消費者知道自己花錢買什麼。

Facebook@何文田街坊

原帖：Facebook@何文田街坊