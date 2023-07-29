10大港人常講廣東話口語字真正寫法！細膽=蛇𠺌 㿺㿭、罨耷係咩？

廣東話博大精深，身為香港人的你又懂不懂書寫所有繁體中文字？書面語難不倒從小寫到大的你，但廣東話的口語必定有些是會聽會說卻不知道如何書寫！「忟憎」、「黐立立」等這些常掛嘴邊的中文字，其實都有正確的寫法。但並不是所有人都懂得它的正字，甚至大部份都是寫同音字當作正字。即管看看有多少廣東話口語字難倒你！



《教束》劇照

從小就說在嘴邊的廣東話，原來一直都寫錯甚至不懂得寫！但其實一點都不意外，因為大部分人都一直在寫同音字，見得多寫得多都會潛移默化當作是正字寫法。想認識廣東話口語字的正確寫法，就看看以下常說但不常書寫的中文字！

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👇 👇 👇即睇10個常掛嘴邊的廣東話口語字 👇 👇 👇

【1】㤿憸

讀音：奄尖（ jim1 zim1）形容別人對事情事物挑剔，難以滿足和合他心意。

例句：「你個人都幾㤿憸，呢樣唔食嗰樣唔食。」

【2】旮旯

讀音：卡啦（kaa1 laa1）意思形容一個地方很荒蕪、偏遠。

例句：「邊個揀去啲咁山旮旯嘅地方玩㗎！」

【3】㿺㿭

讀音：爆拆（baau3 caak3）意思是乾燥而導致皮膚爆裂。

例句：「天氣咁乾，唔搽返啲護膚品會㿺㿭㗎！」

【4】捩棄

讀音：呢嘿（le2 he3）意思是形容做事很隨便，得過且過。

例句：「你咁捩棄，邊個敢搵你幫手啊。」

【5】罨耷

讀音：噏耷（ap1 dap1）意思是形容地方很殘舊、髒亂。

例句：「條村咁罨耷邊個會想嚟啊？」

【6】黐𥹉𥹉

讀音：黐立立（ci1 nap6 nap6）意思是形容物件的表面黐黐黏黏。

例句：「嘩！個杯咁黐𥹉𥹉嘅，有冇洗㗎？」

【7】䒐䒏

讀音：忟憎（mang4 zang2）意思是心情不好，有點暴躁。

例句：「唔好咁䒐䒏啦，佢又唔係特登整到你嘅。」

【8】齮齕

讀音：基趷（gi1 gat6）形容人很多說話，對別人作出批評，令人感到煩厭。

例句：「淨係喺度齮齮齕齕！咁叻，你幫吓手喇！」

【9】蛇𠺌

讀音：蛇呱（se4 gwe1）意思是形容別人很膽小，很容易就害怕。

例句：「你個人咁蛇𠺌，點追女仔啊？」

【10】狼戾

讀音：狼嚟（dak1 cik1）意思是形容別人霸道，橫行無理。

例句：「你唔好咁狼戾得唔得啊，真係怕咗你。」