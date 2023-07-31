內地女怒轟九巴司機狂飆廣東話　列3點斥「嚴重排外」被網民圍插

大家到不同地方旅遊難免要入鄉隨俗，尊重當地文化並用當地語言和別人溝通。近日有內地人來港並在社交平台貼出相片，怒斥巴士司機因沒有講普通話而不尊重自己，其後雖有在留言解釋自己當天的情況，但網民狠批並不買單。



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日前，有內地人在社交平台抖音以「巴士司機不願意講中國話怎麼投訴比較好」為題，貼出自己在香港一次乘坐巴士的經歷，表示自己在當天的十點五分在巴士總站等271巴士，巴士來到後，司機明知他是內地人又故意講廣東話，大罵司機「排外」，引起網民熱議。

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PO主表示這個司機「看起來比我還小」，在與他溝通時全程「飆廣東話」，沒有因為Po主是內地人而講普通話，大罵司機傲慢無禮、不尊重，怒斥香港嚴重排外，更質疑香港的巴士公司「要求真低，司機連中國話都不會講」，直言「巴士體驗感太差」，在留言更大罵司機不符合入職要求，不會講普通話，要投訴當天遇到的司機。

貼文一出隨即引起兩地網友熱烈討論，更被轉發到各大社交平台，兩地網友反應及評論一面倒一致，兩地網友都強調這裡是香港，要入鄉隨俗，「到任何地方都不能要求別人按照自己的意願行事」，即使對方講廣東話，自己講普通話也一樣可以溝通，也有不少香港人表示講什麼語言都是自己的選擇，應該互相尊重「我在上海講廣東話，人家聽不懂，我也可以罵人？」、「這就叫歧視」、「冷知識：司機入職要求不用會講普通話」。

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其後Po主在留言解釋自己當天的情況，他表示「肯定要入鄉隨俗」，自己遇到幾個香港本地人也交談甚歡，但當天在36度的天氣下等車等了半個小時，詢問那位司機原因後覺得「態度真心過份」，網民對此絲毫不買單，36度的天氣並不是司機造成的，強調「不想等就去坐的士」。也有細心的網友表示271巴士該時段大約10分鐘一班車，質疑Po主誇大其詞。有網友更列出三大原因為司機解釋「第一，司機怕你聽不到，普遍說話會大聲點；第二，香港人普遍普通話發音不標準，還有這裡是香港；第三，巴士有固定時間，要麼你就去地鐵」，更大批Po 主「世界不是圍著你轉」。

資料來源：小紅書@武冈一家三口在上海