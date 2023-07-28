日本34歲媽媽為詐騙保險金 限制8歲女兒進食+餵瀉藥！5年住院43次

為人父母當然是疼惜子女，樣樣以子女為先，特別是會十分注意子女的健康。近日日本一單社會新聞刷新了日本人的三觀，有位日本大阪市34歲年輕母親涉嫌虐待她9歲的女兒，故意餓她導致低血糖入醫院治療，藉此騙取救濟金，5年進出醫院高達43次，其母親更拿高昂救濟金與男友去玩樂花費。



日媒圖片

近日，日本大阪市34歲年輕母親繩田佳純，涉嫌透過虐待她9歲女兒來騙取龐大的救濟金，在7月18日涉嫌傷害罪嫌被捕，她否認指控，但原來並非繩田首度被捕，警方指繩田曾讓當時8歲的女兒服用成人軟便藥，而且不太讓她吃東西，「從小學2年級開始，媽媽給我吃一種粉紅色、很奇怪的藥，吃了以後我就會覺得不舒服和嘔吐。」造成女童低血糖並住院6天，從而騙取6萬日圓(約3,300港元)的救濟金，而且在最近一次住院的前2天之間僅吃了3塊餅乾，三餐無正常進食。

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其實醫院早已產生懷疑，低血糖不可能在5年間絲毫沒有好轉，有一次女兒在入院後因為太餓，所以背著媽媽吃了醫院提供的飯菜，身體瞬間康復，讓其母不悅並大罵女兒「別吃東西，告訴護士你累了，然後上床睡覺」，這通電話恰巧給護士聽到，馬上通知院方及兒童中心進行臨時監護及調查，警方收集證據後將繩田以限制孩子進食、強迫孩子服用瀉藥的罪名逮捕。

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自2018年以來，5年間女童因低血糖症共住院43次，繩田領到約570萬日圓(約32萬港元)的救濟金，作為「無業遊民」的繩田，用救濟金和男友吃喝玩樂、購物及美容，在女兒住院當天與朋友去做岩鹽浴，更計劃與男友去旅行。有不少認識繩田的人都對此案很驚訝「看起來是個很開朗的人」，繩田更向朋友表示自己的女兒身體不好，她自己不吃東西，要經常進醫院。

事件一出引起日本網友熱烈討論，紛紛同情這位孩子，「當你長大後，你會意識到你所處的情況是不正常的，但在8歲時會認為這樣做父母便會冷靜下來」、「我相信過後會有更多類似的事情，感謝報導」、「不要伸把手伸向無辜的孩子」。