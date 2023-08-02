內地大熱扮裝香港警察打卡　淘寶$XXX賣全套！網民：亂著隨時坐監

小紅書一直帶起不同的打卡熱點，有躺平畢業照、麥當勞道食麥當勞等，都是興起一時的打卡法。近來，都有不少內地網民興起與香港警察合照，但仍未充分表達到一眾內地人打卡的熱誠。近日，社交平台更出現香港警察制服Cosplay，引起一眾網民熱烈討論。



小紅書截圖

不少內地人認為香港警察型英帥，來港旅遊時都愛跟香港警察影相打卡再PO上紅書，港警變相成了香港特色景點之一。 而近日更有不少內地網民在小紅書發佈自己身穿一身香港警察的制服，內容並標示「HKP Cosplay」。印象最深刻的香港警察制服，就是上身淺藍色印有「警察Police」字樣的恤衫，下身深藍色長褲，腰帶亦配有槍械、手銬、警棍等配件，膊頭上除了衣袖的條子，亦有對講機。就連頭上的警帽都有警徽和斜戴的方式，幾乎完全符合香港警察的正規制服。除了衝鋒隊警察制服，就連軍裝巡邏小隊和防暴隊都有網民Cosplay，更有胡椒噴霧及防護面罩等道具。

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有人質疑如何買到整套警察制服，就有網民回應：「淘寶有制服買，差唔多可以買齊九成」、「淘寶見過有」、「淘寶有」，亦有Cosplayer印證確實可以在淘寶買齊香港警察的制服，但記者於淘寶輸入「香港警察制服」並沒有搜尋結果，可能就要靠買家逐件搜尋或輸入其他相關字眼才可以找到貨品，而且運貨地點並不包括香港。

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根據香港法例第232章《警察條例》第65條，任何人如非警務人員，未經處長准許而穿着警隊的制服或穿着任何具有該制服的外觀或附有該制服特殊標誌的服裝，即屬違法，循簡易程序定罪後，可判處罰款250港元。此外，香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第21條，任何人穿着其並無資格穿着的制服，或穿着非常類似該種制服的衣服而刻意欺騙他人，可處罰款1000港元或監禁6個月。另第24條「不適當地管有警務人員或輔助警察隊隊員的武器或服裝」，任何並非是警務人員或香港輔助警察隊隊員的人，管有屬於警務人員或輔助警察隊隊員所獲供給的服裝、裝備或設備的一部分的任何物件，而又無法就管有上述物件作出滿意的解釋，可處罰款2,000港元。