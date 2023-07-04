港人批內地商場得個大字 狂數4大缺點！一致命問題導致逛得好辛苦

隨著國內商場的競爭力愈來愈大，到內地消費吃喝玩樂變成港人短假期的頭號活動之一，消費除了較便宜之外，選擇也夠多夠精彩。然而不是人人都喜愛戶外活動，那商場就成為了港人的熱點蒲點，不過在體驗過內地的商場後，港人卻不約而同地提出了4大缺點，更有人稱「去完一次，下次不了」？



FB@「深圳大灣區好去處開心share」圖片

說到香港的大商場與內地的大商場，最大的分別就是內地大商場大得多，比如深圳龍華區的超大型商場「壹方天地」，這個現時深圳最大的商場總面積達60萬平方米，即約650萬呎。如果對呎數大小沒有概念的話，就以現時全港最大商場尖沙咀海港城為例，商場總面積約18.6萬平方米，即約207萬呎，計算下來足足3倍有多。據聞壹方天地由A區走至E區，期間不停步也需要最少半小時以上，十分誇張。

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事緣一位港人前往了深圳龍華壹方天地朝聖一下，之後在Facebook北上玩樂群組「深圳大灣區好去處開心share」分享，直言商場「大到痴線，認真行起碼要半天」，及後引起了不少曾到訪該商場的網民留言，但對於商場的評價卻是意外地彈多於讚？

FB@「深圳大灣區好去處開心share」圖片

1.內地商場得個「大」字

正如上文提到，內地商場的面積相當大，更是非一般的大，有網民直指內地商場大到令人迷失方向，「得個大字，真係大到會迷路呀」、「早幾日去完， 真係大到。。。大開眼界」、「真係癡線大，同阿媽行左2次都仲係A區」、「好似福田嗰個皇庭廣場、連城天地、領展中心城、會展卓越搞到我行兩日都行唔曬」，看來有些網民認為商場太大也會造成困擾呢，尤其是容易迷路的人。

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2.倒模式商場毫無新意

網民認為內地商場就如香港的大商場一樣，都是「倒模式」的建築物，看久了就毫無特色和新意，稱「除咗大，同其他商場冇分別」、「成個大陸都係呢d商場，無新意」、「第一次去幾驚喜，不過之後去咗不同的大型商場，又係咁」、「無特式，去一次就算」。

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3.店舖不合港人口味

對於商場的店舖方面，港人認為除了餐廳、Playroom和去廁所之外，其實其他店舖都不太合港人口味，直言「大部份連鎖店，大陸有品牌的貨品，多數都貴過香港，一係某些大陸專賣款又好鬼老土」、「全部連鎖店，無特式」、「其實來來去去都的連鎖店，第三次去都沒咩好行」。不過也有網民力撐場內玩樂種類眾多，比如溜冰場、攀石場等，也有超大型超市，仍然比香港好玩得多。

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4.最大缺點熱到不行

最令港人共鳴的就是內地商場因應環保，所有商場的冷氣一般都比較弱，不能調低過26度，但港人已習慣香港商場開大冷氣，於是便感到兩地強大的溫差，仲熱到好辛苦無咩購物慾，表示「好多地方冇冷氣，夏天唔好行」、「熱到無汗，已經流乾」、「上次去在商場內行幾久出汗幾久，最涼是廁所」、「大部份商店都係室外無冷氣一定要入間舖頭先有冷氣，由龍華站落車要行十幾分鐘無瓦遮頭曬死，去過一次就算」。

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原帖：FB@「深圳大灣區好去處開心share」