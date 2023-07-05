內地男灣仔巧遇香港警察要求拍片　港警企定微笑配合!網民:好可愛

去旅遊就當然要打卡啦，但單單影風景，影建築又怎夠特別呢!近日網上常常都可看到內地遊客「打卡」香港警察的照片，香港警察於內地人眼中已變成「另一道風景」，日前網上就瘋傳有一段內地男向正巡邏的香港警察要求拍片的片段，當中警察聽到要求後便立刻「站定」，並以一個「溫暖的微笑」配合，讓不少網民都激讚「溫暖又可愛」!



圖自抖音

影片於小紅書和抖音上瘋傳，影片當中可見片主於街上巧遇兩位正巡邏的香港警察，而從背景中可看到地點為香港會議展覽中心。片主向其打招呼後便表示「我們來自浙江的」，並要求「拍個視頻拍個視頻，謝謝啊」。而當警察一聽到其要求後，竟然立刻企定擺姿勢，並以一個微笑配合拍攝者，讓拍攝者不禁當場大讚「真帥，太帥了太帥了」，指香港警察不但笑容「特別的溫柔」，服務也是「真的好」。

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影片一出後即引起網民熱論，和大量瘋傳，甚至還登上了抖音上的社會榜，有不少內地網民見此都激讚片中警察不但態度非常溫柔，連笑容都超級溫暖「好精神，好態度！ ！」，「喜歡這樣的警察，有溫度又可愛」，「香港警察是我覺得全世界最帥氣的警察」，有網民亦大讚「香港警察綜合職責素養很高」，「這才警察的氣質」，「專業文明」，更表示「想去抓個男朋友了怎麼辦」。

但有網民則認為片主的如此做法不恰當，「拍的人真是無聊，別人執勤，為什麼要干擾」，「真的很無聊拍這些 影響別人工作」，「人家工作，又不是吉祥物，拍啥」，片主這樣的行為很有可能會妨礙到警察的工作和執勤，若別人同意拍攝的是人情，不怕的話是道理。