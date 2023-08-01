內地女轟香港故宮餐廳「隱藏消費」$58腸粉變$120！網民見1物反轟

香港的茶樓則大多都需要收取茶芥費、加一服務費，有些還會收取每桌所供應的花生、果仁前菜費，各個地方的餐廳收費模式都大有不同，有時候遊客若了解便很容易會產生誤會。日前，有內地女就於小紅書上怒斥於香港故宮餐廳食本來只需要58蚊的腸粉，埋單竟然變成$120蚊，讓她生氣得發文爆粗大鬧，直指其餐廳有「隱性消費」，收費相當「離譜」!



圖自西九龍文化區網站

日前，有來港旅遊的內地女於小紅書發文怒斥香港故宮餐廳收費「別太離譜」，事源她於餐廳內叫了一個價值$58的櫻花蝦腸粉，就於她點餐完後才發現原來餐廳需要收取「座位費」，每位$2，她表示看到座位費當下「已經晚了」。但沒想到於結帳時，她駭然發現餐廳除了座位費外，還有一項價值$28 的前菜費，還有10%的服務費，她一個人食一碟腸粉埋單竟要$120蚊，讓她對餐廳有「3個隱藏收費」感超不忿，更表示「經理跟我說thank you ，我恨不得說fxxk you」。

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貼文一出隨即引網民爭論，而樓主後來更將原貼文刪除，惟有網民將其貼文截圖並再進行討論，有網民表示樓主去旅遊景區光顧餐廳，遊客區的價格固然會比坊間貴「想平去舊區，遊客區的東西必貴」，「吃不起建議她自己帶麵包去吃」，網民還表示香港的茶樓一向都有收取茶芥、服務費等等的費用，「這種地方本來就肯定有服務費，茶位費，前菜這些費用」，「對我哋嚟講覺得有茶位費同加一好正常，茶樓、餐廳都係咁噶啦」。

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然而網民更發現貼文中的「玄機」，樓主所發布的數張包括所落單的腸粉、收據和餐廳餐牌三張照片，當中餐廳的餐牌上明明就「大大隻字寫住」需要收取前菜費、服務費和星期六日所收取的座位費，連價錢都清清楚楚寫上，根本就不是「隱性收費」，只是她自己沒看清楚。有網民更反斥懷疑樓主是「為黑而黑」，為了流量「故意跳起矛盾」，讓兩地之間的誤會越發嚴重。