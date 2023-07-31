內地女怒控上環蓮香居服務差 前台不做1事 令她「差點情緒失控」?

有姐姐推著點心車仔的酒樓是不少人的童年回憶，但自助形式的用餐體驗就未必人人喜歡，尤其不習慣本地文化的內地旅客，而事實上這種舊式酒樓也經已買少見少。近日，一位內地女子在上環舊式茶樓蓮香居用餐時，控訴店家的服務態度差得令她「差點情緒失控」，於是拍片上傳小紅書大鬧餐廳！



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內地女以「在香港經歷了一次讓我差點情緒失控的就餐體驗」為標題發布影片，認為香港的「老牌茶餐廳」會令人有一種想要去體驗一下的魔力。於是她前往了位於上環的舊式茶樓蓮香居，誰料接下來的用餐體驗卻使得她感到「非常深刻」。

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她表示當時餐廳的服務態度十分差勁，原來是她到「前台點單（收銀台落單））」時，收銀姐姐卻不理會她，令她只好到手推車自取點心，然而由於她不熟悉香港飲茶文化、點心的種類，因此她直言在推車上拿的都不清楚是什麼點心。只見她拿著點心紙，拿了一籠內臟雜拼、牛肉球、春卷等，而得到的方式「完全要靠搶」，得到後卻是「連吃的是什麼都不知道，但是你只管去推車拿就好了」。

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不過內地女坦言是次的影片不是想製造紛爭，只是分享一下自己的經歷，避免同樣想去香港老牌餐廳吃飯的旅客，與自己一樣有「情緒失控」的情況，還希望大家「去的時候有人理」。影片的最後也稱讚「不得不說，店裡老人居多證明是很地道餐廳」，點心也十分好吃。

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看到影片的網民認為她沒有做好資料搜集，尤其有香港網民表示蓮香居就是「老式酒樓點餐方式」，稱「廣州以前傳統的茶樓就是這樣的，就算出到國外的唐人街飲茶也是這樣的。我們以前都是這種飲茶模式，只是時代變了，才慢慢換了另一種模式」、「為什麼失控？吃得不是挺好嗎？」、「我覺得沒必要不開心啊，沒人服務就自己搞定啦，反正吃個飯而已」。直指她根本不至於 需要情緒失控，否則只顯得自己「玻璃心」，而如果她真的介意的話，那這個「早餐也不是非吃不可」，建議她找一間適合自己的餐廳。

原帖：小紅書