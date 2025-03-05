驚蟄｜內地女銅鑼灣打小人被掠$50變$300　小人婆1句話成功引落疊

銅鑼灣鵝頸橋是香港「打小人」的熱門聖地，因而經常吸引不同遊客到訪，親身一嘗「打人」的滋味。早前，有來港親嘗打小人的內地女就呻指，本來只需50港元的打小人，但她就因墮進打小人婆婆超「專業」的佈陣，結果竟然被「掠」至300元埋單，網民見此都大讚婆婆「很會做生意」!



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早前有來港旅遊的內地女於小紅書發文表示，自己於網上看見別人分享指「銅鑼灣橋下打小人的阿婆都會說Rap」，為了能夠一睹阿婆的「表演」，自己便親身前往體驗，誰不知「一不小心」就痛失了300元。她表示，一到打小人攤位前，自己便即被「熱情抓住坐下」，在再三確認打小人只需要50港元後，她便決定「打一個」，因她覺得畢竟「看表演不花錢也不好意思」。

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她表示，打小人婆婆在拿到她的生日後「沉默良久」，然後便跟她說「姑娘你這個問題很大，有男朋友沒有?」，而就在樓主回答指「沒有」之後，婆婆便即表示「那就對了」，並解釋道樓主之所以沒有男朋友，是因為「有個狐神騎在你脖子上」，若果不趕走的話樓主則會「一直單身下去」，而想要趕走狐神的做法就是「需要一點錢做個法」。

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圖自小紅書

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對此，樓主表示當時自己聽後，便「鬼使神差不聽使喚」地在阿婆的帶領下進行了一系列「燒香搖鈴吟唱」的活動，就此瞬間便花費了300港元，然而獲得一道符。樓主於冷靜過後便開始感到後悔，而且當時她亦有詢問打小人婆婆「保靈嗎?」，婆婆則表示若11月不靈的話要再去做一次加強，但前題是「加強」的儀式是需要再付錢進行，讓樓主都不得不佩服阿婆的「專業」說服技巧。

帖文引起網民討論，網民表示聽打小人婆婆的口吻「感覺你回答有或者没有，阿婆都會繼續接下去………破不掉的一個”陣"」，「阿婆很會做生意」，有網民亦分享自己的打小人經歷表示「我也說有孤神 也給我送走了」，網民更指自己前兩天和男朋友一同打小人，同樣阿婆本來說是50元，但結果卻不斷引導她，最終痛失700港元，比樓主狀況更慘烈。