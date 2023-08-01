港人公屋首派赤柱高層海景單位 3大原因狠拒！網民:公屋豪宅唔要?

香港住屋問題一直都在，不管樓價升與跌也好，還是有無法負擔高昂樓價的市民，造成了私樓買不起、居屋抽不到、公屋爆入息的艱難情景。如是者，成功公屋上樓常被戲稱為「人生贏家」。但近日一位港人成功分配赤柱馬坑邨海景公屋，卻以3大原因拒絕並等待二派，令網民相當不解又激動，紛紛大喊「公屋界豪宅你唔要俾我呀！」



FB@公屋討論區

港人於今年2月在公屋討論區上報喜，表示自己已輪候公屋7年的時間，3月將可與房委會的辦事處主任會面，令上樓之路終於看到曙光。後來，在7月5日他再在討論區上分享自己獲首派港島南區「馬坑邨迎馬樓」，租金為$3,271元。如果事主接受的話，只需在7月11日特定時段前往上述屋邨的辦事處辦理手續即可。

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翻查公屋資料，馬坑邨位於赤柱佳美道33號，共有5座樓宇，迎馬樓於2000年落成，總層數10層，每層伙數28伙，一共280伙，其餘4座總伙數分別為160伙/128伙，算是相當低人口密度的公共屋邨。而事主獲派的是迎馬樓9樓，屬高層單位。由於屋邨位於港島南區，單位景觀開揚，能看到翠綠山巒，地理位置依山傍水，可遷入的單位亦少，常被網民稱作是「公屋界豪宅」，幾乎可與「平民豪宅」華富邨齊名。

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然而事主在7月11日卻更新了讓網民大感驚訝的消息，就是他已經「拒絕首派」，還將希望放在二派的公屋。他提到雖然馬坑邨迎馬樓「背山看海環境是真的好」，但是基於以下3個理由狠拒：1）出入交通不方便；2）沒有街市；3）住開大角咀感覺很遠，小孩還在大角咀讀書。

網民為此不禁大嘆「如果港島返工其實ok，公屋環境黎講算好好」、「如果係我，交通不便我都會要」、「有幾多人想派都派唔到」、「有錢買樓都未必買到南區呀！」、「我的夢想屋邨~除咗車費貴，其實都好好住~」、「扮下有錢人都好」、「豪宅有啲景都冇咁靚」、「正到爆！好似住豪宅，就係有小朋友呢度先正」。不過也有網民表示能夠理解事主的決定，始終「各人有不同處境」、「的確要番工，大伏」、「交通一塞真係玩完」。

原帖：FB@公屋討論區

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