網紅貪平月租2,800蚊獨居豪宅　拍片直擊靈異現象：不止我一個住

在這世界上，有很多事情仍然無法用科學來解釋，一些超自然現象難免會令人毛骨悚然。有一位日本YouTuber就分享了自己入住凶宅的靈異經歷，拍片紀錄自己經歷連串的奇怪事件。



一名名為Yama Q的YouTuber，在2020年開始在入住凶宅，其單位的前主人於浴室門口去世，而且是在兩天後才被發現，自此人們都因為怪事連連而不敢入住。該凶宅有兩層，另外又有花園以及停車場，最吸引的是租金只要$49,000日元（約港幣$2800），租期為兩年，Yama Q果斷簽約並開始在YouTube上傳一系列關於自己居住凶宅的經歷。

Yama Q入住初期在房子放上清酒和香燭舉行祭祀儀式，希望能夠安息亡魂，及後在這過上好生活，不過仍然出現連串的靈異事件，他在網上向廣大網友求助，直接公開自己住址並買了攝像器材錄下半夜家裏的靈異現像，看到半夜浴室門突然自己打開、浴室裏的東西會無緣無故掉下來，或是莫名的改變位置，而且牆內亦不斷出現敲打聲，像是有人在浴室裡一樣，也令Yama Q 直言「感覺這房子不止自己一個人，好像總有人在看著自己」。

Yama Q好奇並尋找自己住所居域的歷史，發現其房子是建造於70年代，而在未興建前，該地區是一個墳場，雖然大部分墳墓已經被移走，但也有一部分當作遺址被保護起來。他後來機緣巧合之下收留了一隻白貓，靈異的事也沒出現了一段時間，而Yama Q的YouTube頻道也暫停更新一年後，廁所又重新發出詭異的聲音，今次連貓也意識到有問題，他買了紅外線偵測機、也在網上下載了抓鬼儀器Ghost Tube，但始終沒有定位到聲音的準確來源。

屋子外面也不時傳來男人的呻吟聲，每晚都會出現長叫不止，但每次只要 Yama Q 一開門，該聲音就會馬上停止。後來 Yama Q 趁該聲音出現時燒了一煲熱水，向聲音來源潑去，結果疑似成功潑到了一個物體，該物體隨即發出痛苦的慘叫聲，與本來持續發出的聲音相比即低了一度。

隨後，Yama Q趁機詢問一名自治居留委員會的大姐，大姐更向他表示原本居委會是容許舉辦喪禮的，但自從疑似居委會的主席「撞鬼」後，現在就不讓搞了，也讓Yama Q意識到鬧鬼的不止自己的這間屋子，影片發出去後，也有不少日本居住過該區域的網友紛紛出來留言和應，「該地區確實有問題，因此很多人也搬離了這給地方」，也讓Yama Q理解到為什麼可以這麼便宜租到一整棟房子。

資料來源：Yama Q