颱風後福州義工「反智」清積水片瘋傳　 網民：這種操作無法看懂!

今年第五號颱風「杜蘇芮」已於7月28日離開福建省，並於29日減弱為熱帶低壓及停止編號。福建省人民政府防汛抗旱指揮部亦同步啟動防暴雨一級應急響應，福州市動員務求讓居民盡快恢復正常生活。日前（31日），有內地網民於Twitter (又名X）中上載了一條影片，影片內容是福州義工正在幫忙排澇，但義工的行為卻讓內地網民也稱：「這騷操作我硬是沒看懂」。



（影片截圖＠新華社）

颱風「杜蘇芮」於上月28日在福建沿海登陸，據官方統計，「杜蘇芮」在福建造成72.5萬人受災，颱風帶來的暴雨亦於福州及多個城鎮造成了嚴重破壞。內地各部門正努力讓各地居民盡快恢復正常生活。

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而日前就有內地網民拍下了福州義工正在幫忙排澇的影片。影片中的義工起初正在用水桶將積水勺起並倒到泥斗車上，然後看到另一位義工將盛滿水的泥斗車推到馬路的另一邊並將車上的水倒在地上。然後再將空的泥斗車運回原本的位置繼續盛水並重複以上流程。影片中的義工將地上的水盛起來再倒在另一邊的地上讓網民哭笑不得。

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很多網民都看不懂這群義工的行徑有網民指愚公移山也可能有移完的一天，但這群義工不知何年何月才能成功清掉積水，有網民笑稱這是水循環的一種，連原Po主也表示「這騷操作我硬是沒看懂」。

影片中義工的「反智」表現固然令網民笑而不語，然而也有小部分網民認為他們的行為並非反智，而是有目的的。有網民指出水災導致地上充滿泥沙，因此直接用水桶沖走比用手鏟走輕鬆很多，也有網民認為義工們的確可能正在洗地，因為要「扮工」也不會如此「大膽」。