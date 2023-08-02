港人激讚深圳地鐵設冷氣候車室貼心　但屋頂一設計被網民狠嘲反智

地鐵（地下鐵路）因為遷就地形，其實部分車站或路軌並不在地下，地底依靠強勁的通風系統及冷氣維持舒適的溫度，而地面則依靠自然風，冬天等車時還好，但在夏天時難掩悶熱。近日，有網民上傳了數張照片，圖為深圳地鐵沙井站，地面月台上設置了一處貼心的「冷氣候車室」，引發網民熱烈討論！



Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

網民在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上發帖，貼出了4張在深圳地鐵11號線沙井站拍攝的照片，圖中可見沙井站的地鐵月台上搭建了一間冷氣候車室，設有3張長椅，大約可容納數十人，冷氣溫度設置在26度，而且主要材料為透明玻璃，確保乘客在候車室歎冷氣時也不會錯過列車。

👉港人公屋首派赤柱高層海景單位 3大原因狠拒！網民:公屋豪宅唔要?

Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

發帖網民大讚道「又一人性化設施，在露天無冷氣月台安排冷氣候車室」，也有不少網民一起稱讚設計貼心，還紛紛表示在香港的地鐵露天月台候車十分難受，「好過藍田鐵路站果個巴士總站的空調候車室」、「香港啲室內巴士總站等車，真係熱死人」、「起碼人家有這設計給不同需要的人，睇返香港的馬鐵＆東鐵線！」、「荃灣葵興葵芳九龍灣牛頭角觀塘…..」。

👉內地抖音男批港式奶茶一成不變 直指香港衰落！點名這70年老字號

Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

另外，也有眼利網民發現「冷氣候車室」的室外機正正是放置在候車室的頂部散熱，換句話說就是有人在室內歎冷氣、也有人在月台吹著冷氣機散發的熱氣。有網民因此不禁嘲諷設計反智，「其實佢有冇諗過....咁樣裝個月台會仲熱....」、「終於明白什麼係智商有問題，冷氣機候車室上方，散發出嚟嘅熱氣，即係其他等車嘅乘客去吸收埋佢，天才的設計」、「頭頂噴熱風，唔入去更熱」。而樓主就表示經自己親身實測，稱「又唔係好覺喎，感覺在候車室附近，同遠離候車室溫度分別又不大，因為室外氣達35-38度，有得有失」，還指踏入冷氣候車室只感到「爽到爆」！

👉港女地鐵遇內地大媽6人閘口擋路 提醒反被打爛電話！報警後續更嬲

也有網民就質疑月台上設置冷氣候車室的決定是否必要，擔心若每個露天車站都有的話，會造成環保方面的疑慮，「又話減碳」、「全球沸騰啱啱開始」。

Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

原帖：Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

👉國泰風波2.0｜內地男微博怒控國泰空姐全程講粵語 網民反應兩極