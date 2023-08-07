內地女驚呼福田口岸如「垃圾場」圍欄擺滿膠樽！網民揭背後一原因

「福田口岸」是連接香港和內地最為繁忙的關口之一，口岸鄰近因有不少大型商場，而成為不少港人選擇過關的關口。日前有內地女就呻指「福田口岸跟個垃圾場一樣」，因她發現於口岸的圍欄上竟然排滿一個個「吉樽」，讓他不禁表示「甚麼鬼這麼多瓶子」，對此場景有網民都表示「真的是震驚了」，而且不單單只有福田，有網民直指連羅湖口岸都同樣，但網民則解釋出現這情況全皆因1事!



日前，有內地女於福田口岸過關時，驚覺口岸內用作分隔人流的圍欄上，竟然有無數的樽一個跟住一個擺滿整個圍欄邊，從排隊的人龍看去「一路全是瓶子」，讓她形容到整個福田口岸簡直尤入「垃圾場一樣」。從樓主所發布的照片上看，可見一路的圍欄頂都擺滿了一個個膠樽，有內地的飲品，亦有不少香港的礦泉水樽，甚至連一杯杯的手搖飲品都有，畫面相當壯觀。

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帖文發布後隨即引來大批網民留言，有不少網民表示於過關時同樣看到此壯觀「景象」，而且不單單是福田口岸，「羅湖也是，不知道為啥」，網民還指曾聽到有家長對著該些瓶子「教育自己的小孩說你看看他們，這就是大陸」，讓該她當下「超級想找個垃圾袋把瓶子都撿走丟掉」。但有網民則表示，福田口岸不單單只有內地人進出，「看看水的牌子內地港人都有」，「從方向来看病不能說明内地人丟得多還是港人丟的多」。

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然而，有網民則表示大家之所以會將水放在圍欄上，是有些人以為飲品並不能攜帶過關，因而才會將棄置於該處，有網民則分享道近日於羅湖口岸過關時，看到「人人都在放水」，工作人員看到後生氣得大喊「可以帶可以帶，有沒有腦子啊，看到別人放你也放」，水樽會越來越多是因為有人認為不能帶過關將其棄置後，後面的人看此有樣學樣而致。但網民對此亦表示丟掉水瓶的人做法同樣有問題，因不論如何都不應亂扔垃圾，應扔至垃圾箱內。