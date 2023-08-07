內地女搭的士揭司機疑兜路被辱罵　報警後續極嬲 !教網民一招報復

香港的士司機向來都被認為是「十分有個性」的一群，過海唔去、交更唔去、太近唔去、太遠唔去⋯⋯（下刪100字），而事實上香港常有乘客與的士司機發生爭執。近日，一位內地女子在抖音上發片投訴一名的士司機疑似兜路，後來發生口角，報警的後續處理更令她既生氣又無奈！



（抖音@雅清tina）

內地女子昨日（6日）在抖音上貼出影片，她表示日前在海港城乘搭的士，正準備回家的時候，因為明白香港的士司機對大陸人常有「繞路」的不老實行為，所以在上車時先打開了導航系統，結果在不久後，司機就偏離了建議的最短路線，而選擇了一條明顯較遠的路線。

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於是女事主以平和的態度詢問對方：「師傅，這條路會不會稍微遠一點？」，結果對方的脾氣即時爆炸，未有任何解釋就開始罵人。從影片可見，司機不斷怒罵「X你老X」大爆粗言穢語辱罵事主。事主為了不加劇衝突，選擇直接報警處理，期間的士司機也舉機反拍攝事主。影片中的位置在尖東海傍附近，錶上的車資顯示為$27元，相信是從海港城剛剛行駛一段短短的直路便爆發糾紛。

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警方在短時間後就來到現場，並向事主女給出了3點結論，第一）在香港罵人是不犯法的，因此即使的士司機在警察面前繼續辱罵事主，警察也無能為力；第二）警察讓事主支付所有車費，包括因為糾紛而停車等待警方期間的車費；第三）只能去交通部投訴，但最後投訴的結果成不成功就不一定。

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對於警方的結論，事主只感到無奈又憤怒：「司機繞路還罵人，我報了警，最後卻付了全部的車費」。所以她在片末提出了2大建議給在香港會乘搭的士的網民們，第一）雖然香港的出租車司機大多數都是非常非常好的，但是為了避免這種情況，還是要在上車後給司機看導航，提前確認一下路線；第二）如果不幸碰到這種司機，報了警還是得到這樣的結果的話，那麼我建議大家，在保證自己人身安全的情況下，那麼就「聽呀Sir的話，既然罵人不犯法，那我們就不要憋著了，怎麼開心怎麼罵，怎麼解氣怎麼罵」，教路網民強硬反擊惡質的士司機。

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網民認為香港的士行業確有良莠不齊的情況，「對住香港人坐都兜路啦，何況大陸人遊客」、「香港的士服務不是一般的差，這是事實」、「作為香港人我都唔會坐的士，坐地鐵就最好」。不過也有網民認為內地女子的影片不夠詳盡，未有交代時間、落車地點，在全段片的重要資訊全無的狀態下，只播放的士司機的怒罵片段，沒有前因後果實在不夠持平。再者「導航跟實際路面情況不一」、「講句公道說話。。。導航未必正確」、「你海港城上車，這位置是尖東，走紅隧梳士巴利道的確沒繞路」、「海港城行得梳士巴利道，唔係過海就紅磡東九龍，唔行漆咸道南￼ 9成都係塞車，最多差一兩￼跳，真係兜你乜」、「全球哪個地方罵人是犯法的？」。

原片：抖音@雅清tina