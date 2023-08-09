內地女遊港Airpods丟坑渠兼受傷　激讚港人舉動超有愛:好心人太多

雖然有內地人在社交平台表示，來港旅遊時遇上港人不禮貌對待，不過也有內地網民不表認同。最近就有一位內地女網民在小紅書上發文，指日前在香港街頭發生意外，令她對香港人的善良留下深刻印象。



小紅書截圖

一名網民名「河豚COCO」近日在小紅書發帖文表示，自己來港旅遊時不慎把AirPods掉進了街頭的下水道，正感到手足無措之際更下起大雨，她還不小心摔了一跤。就在她蹲在地上一籌莫展時，「一群素未謀面的本地奶奶、叔叔、爺爺突然上前」，圍著開蓋幫她想辧法，「一個扶我起來，一個幫我打傘，一個幫我撈」。

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樓主更表示，連附近雞蛋仔小店「阿姨」都跑了出來幫手，拿掃把出來冒著大雨幫她掏。樓主指這班熱心港人都是說廣東話，她用「這輩子看的tvb詞語我都用上了」，只在原地說「dol ze（多謝）唔該唔該」，雖然最後也沒有撈到AirPods，她也自認倒霉，但已被香港人的善意深深感動。「謝謝你們在我這次的旅途中 留下了濃墨重彩的一筆。」

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這篇帖子一出，不少網民也分享自己在香港遇到的好人好事經歷。一位網民表示，自己曾在茶餐廳用餐時不慎掉了飲管，有位「陌生叔叔」看到後平靜地叫侍應幫忙拿新餐具，讓她感受到香港人的細心善良。另一位網民則提到，曾見證一名內地女生從樓梯跌傷流血，許多香港人第一時間上前幫忙,給紙巾、消毒用品等物資援助。有眼利的網民更從樓主po的相片當中，認得該處為旺角先達附近。

網民們紛紛表示，香港人都是「面冷心熱」，遇到困難便會毫不猶豫地伸出援手。這份人與人之間的善意接觸，讓他們感受到香港的溫暖與人情味。「只要我們也以善意待人，香港人其實很友好的。」一位網民寫道。

資料來源:小紅書