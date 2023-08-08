遊港內地女呻著露肚衫打卡遭鄙視　大媽1行為超難頂：港人好保守

穿甚麼衣服才算漂亮？漂亮從來都沒有標準，最重要當然是自己著得開心舒服啦！但最近有來港旅遊的內地女就呻指，自己早前打扮得漂漂亮亮穿了「美美的一套look」去街拍，但沒想到於拍攝途中就因大媽的一個動作，令她的自信心「受到沉重的打擊」，讓她高呼香港人真的「好保守」!



近日，有一位來港旅遊的內地女於小紅書上發文呻指，自己的自信心在香港竟遭受到一生以來最「沉重的打擊」，她表示自己是一個拍照眼神從來都不會躲避人的女生，而日前她準備了「美美的一套look」前往香港的街頭街拍，從圖中所見樓主身穿一件黑色露腰露肩的長袖衫，配上一條黑色短裙，黑色鞋，造型略顯性感，而她萬萬沒想到這套穿搭卻遭到一位途人大媽用一個「鄙夷的眼神」對她上下打量，讓她當下的自信心極受創。

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樓主表示，自己被大媽「打量」後，一整天都不敢講外套脫掉拍照，整個美美的造型就這樣被毀於一旦，白白浪費，而大媽的行為讓她感到香港的穿衣風格好保守，並表示自己的造型雖然遭到鄙視，但她是不會因為一個「毫不相干」的人而改變喜好，回內地後她「照樣是辣妹」。

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帖文一出即引起網民熱論，有網民對此表示「香港這麼開放的地區反而沒有穿衣自由嗎」，「感覺香港人尤其是老人巨封建」，「香港真的比內地保守，那種開放風格是90年代的」，有網民則表示香港人的衣著大多都比較休閒簡單，而內地人的衣著對於香港來說「是有點用力過猛」，有網民則猜測大媽之所以會感奇怪根本不關衣著風格事，而是樓主穿「全黑」看上去有點奇怪，還有就是她站在路中間拍照「大媽會多看兩眼也挺正常的吧」。