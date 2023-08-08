移英港人做醫生養活居港家人？英國廣告被嘲無知　周顯揚:咁幽默

廣告對於推廣品牌的重要性不言而喻，一個好的廣告可以讓你家傳戶曉；而一個差的廣告輕則沒有效果，重則隨時釀成公關災難。6月時，英國匯款公司WorldRemit推出了一系列的廣告，列舉了各個「移民個案」，並指出ＷorldRemit如何協助移民人士寄錢回家鄉，解決家人生活難題。惟當中以香港人作例子的廣告卻被港人力斥「搞笑」和「錯哂」。



（YouTube截圖@WorldRemit）

WorldRemit於2010年成立，是一間英國金融行為監管局（FCA）授權的公司，為他們的客戶提供跨國匯款服務。於今年6月時，ＷorldRemit推出了一系列的廣告，列舉了各個「移民個案」，並指出ＷorldRemit如何協助移民人士寄錢回家鄉，解決家人生活難題。廣告中有尼泊爾、巴西、新加坡等「移民案例」，當中又以香港的案例最受關注，原因在於廣告中的主角自稱Roberta，她表示自己從香港移民至英國並在威爾斯的國民保健署 （National Health Service，簡稱NHS）當醫生，同時她也是一位舞蹈員。她說她身在香港的姊姊身體殘疾，而姊姊和父親對自己來說就是她的一切，因此即使身在英國，她仍然努力工作支援在香港的姊姊和家人。

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近日，香港導演及監製周顯揚於其個人社交平台上分享了相關廣告，指「英國的廣告。匯款公司的廣告。在英國醫院工作，賺錢養活香港的家人，老母及Disabled的姊妹。英國醫院賺錢養活香港鄉下家人，咁幽默真係英國人先諗得出。」並Hashtag了「作嗰個完全唔知香港生活指數」。

（Facebook截圖@周顯揚）

帖子亦很快被轉發至不同的群組，不少網民都批評WorldRemit拍廣告前缺乏資料蒐集，根據NHS提供的資料，英國剛開始工作的醫生年薪大約為30,000英鎊(約29萬7千港幣)，而專科醫生的年薪則從50,000英鎊(約49萬6千港幣)起，到更高級的顧問醫生年薪才有90,000英鎊(約89萬3千港幣)以上，除此之外，英國的稅率由20％起跳，最高可達45%。相反在香港工作的醫生年薪則由$845,000起跳，數年後有機會跳到雙倍薪金，稅率只是百分之15，更有搬遷費用、培訓機會、醫管局並幫助執業註冊工作。

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因此香港醫生移民到英國再匯款到香港無疑是相當可笑，更何況近年英國醫生屢屢發起罷工和遊行，抗議薪金加幅並未追上物價而造成變相減薪，更有不少醫生已因為薪酬待遇欠佳而選擇離開NHS，據英國傳媒報道，當地的初級醫生時薪每小時僅14英鎊，與當地麥當勞的收銀員差不多。

（圖片：TheGRCHub）

有不少網民留言認同並指「係（喺）英國做醫護同係（喺）香港做清潔工、保安嘅人工差唔多，仲要寄錢返香港，現實中係唔太可行，係（喺）香港嘅屋企人寄錢俾佢就差唔多！」、「事實係香港做醫護行業搵錢多英國好多倍，講到用英國份糧去照顧香港屋企人，真係有啲搞笑」、「笑死，香港醫生人工（稅後）高英三倍喎」。

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不過亦有少部分網民認為就算香港醫生年薪比英國醫生高，但移民後還是只能做老本行，因此廣告的說辭也並無不妥，而且廣告中的"Support"也沒指明是多少，也許只是幫補一下。