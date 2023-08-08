林超英為慳水褲著足1個月才洗　發表「下半身無汗論」網民:好噁心

前天文台台長林超英一直都堅持「零冷氣生活」，每逢香港一有酷熱天氣網民都必定會想起他，定期確認他的「生存情況」。作為環保戰士的代表，林超英當然不止向冷氣Say No啦，就連「洗衫」他都同樣Say No!近日林超英登上網台節目時就再度大爆金句，發表「下身無汗論」，表示自己所著的西裝褲「動不動就著一個月」，不洗都完全沒有問題，言論一出再次令網民震驚引發熱論!



堅持超過10年「零冷氣」生活的前天文台台長林超英慳電之餘，就連用水都超慳。林超英曾經就分享過日常「1分鐘沖涼」的習慣，他於網台節目中表示自己根據皮膚科醫生的指示和勸告，連肥皂沐浴露都已經停用多時。自從改用清水洗澡後，自己原本常被太太投訴的腳臭問題都隨之消失。他補充道現時根本上大多的人皮膚之所以會出現問題，都是因「洗得太乾淨」。

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但最令人驚訝的是林超英為了節省用水，竟然可以「條褲著足一個月都唔洗」，林超英表示自己亦怕熱，但他只是接受「會出汗」這個事實，他直指「現在這個世界的人覺得好像出汗有罪」，但其實一個人生活正常「不會太過臭」。再者，他表示按人體的生理結構「汗」基本上都是集中於上身的，「下半身唔流汗」，所以褲根本不用常洗，就如同一些名牌牛仔褲同樣，他指有些人甚至說「永遠都唔洗添啦」，「咁佢又無事」。

圖自life8.com

言論一出即引起網民感到震驚，驚呼「人點都會出汗，視乎多定少」、「周圍啲人聞到佢浸味就慘」、「隔住mon都feel到陣味」、「駛唔駛咁慳呀」。有網民則好奇「想知咁底褲洗唔洗」，並表示下身的「大脾，脾罅」都會出汗、「咁背脊都會流汗落條腰」，認為林超英的環保已達到「走火入魔」的狀況。但有網民則對其堅持表示欣賞，「超佩服支持你」，大讚他「言行一致以身作則」，值得大家尊敬。

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林超英其實除了是超級環保戰士外，還是一位「金句王」，於社交平台上時不時便會爆出令人感新奇且意外的環保金句，接下來就讓我們一同看看前天文台台長林超英的金句實錄啦!

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林超英6大經典金句

1.如果我係秦始皇管香港，我禁咗冷氣佢！

為了慳電，林超英曾與傳媒專訪中被問到有關最有效且可實踐的減碳行為時，他明言「如果我係秦始皇管香港，我禁咗冷氣佢！」。

2.開冷氣是心中有鬼

林超英於傳媒訪問中表示，市民覺得按耐不住需要開冷氣全因心中有鬼，只要習慣了不開冷氣，便不會覺得有問題。

3.用十年時間證明，不開冷氣不會死

於一次傳媒訪問當中，林超英希望大家能節約用電，少開冷氣，表示自己就正正「用咗十年或以上時間證明，唔開冷氣人係唔會死」。

4.由小風扇陪伴入睡，不開冷氣機，請大家不用天天PM我。

早前香港受颱風影響，氣溫多日達32度或以上，有不少網民紛紛詢問林超英有否開冷氣，令其出PO表示「由小風扇陪伴入睡，不開冷氣機，請大家不用天天PM我」。

5.下半身唔流汗

接受網台訪問時，林超英指自己的西褲「著足一個月」都不用洗，因「下半身唔流汗」。

6.出汗不代表骯髒

林超英出席電台節目時呼籲市民要接受炎熱的天氣，並強調「出汗不代表骯髒」。