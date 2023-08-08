移英港女拍片爆喊哭訴5大苦況！討厭英國所有事 想返港卻困難重重

面對移民展開新生活，有人選擇始終樂觀面對一切，有人卻被殘酷的現實所勸退。一位移民英國兩年半的港女近日貼出影片，在11分鐘的影片內爆喊哭訴5大當地生活苦況，直指情緒非常抑鬱，討厭英國遇到的所有事，但返港之路又遲遲未能下定決心，因此每天陷在難過的情緒之中。在影片發布後，大量網民紛紛擔心起她的精神健康狀態！



YouTube@glorykasumi

移英港女Kasumi（YouTube@glorykasumi）不時在YouTube上分享移英生活近況。近日她再度上傳影片，表示自己情緒再次大爆發，她表示在移英後從小事不斷累積不滿，坦言以往雖然難捱，但未至於想離開英國，直到近日因為發生一宗小意外，自己的車被當地人開車門撞到，反被對方辱罵，報警也不受理。種種瑣碎事加起來，以至她的崩潰情緒累積至頂點，更不斷萌生離開英國的念頭。

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Kasumi說道自己已經移英兩年半，理應很習慣當地生活，無奈現實並非如此。她指自己用盡了很多努力去習慣、很想去融入、好想去喜歡這個地方，但覺得自己「始終辦不到」，也控制不到自己混亂的思緒，不禁鑽牛角尖地認為自己很無力很無用。她坦言腦中不斷思考「為什麼我好像愈來愈不喜歡這裡？越了解這個地方便更討厭」，也想像其他人一樣享受英國的生活，但只覺得「這裡（英國）好差」。除此之外，在移民前她遇到的恐懼，在離開香港後仍然感到同樣的陰霾，她才發現「其實恐懼一直都在」。

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第1點｜思念香港家人

自移民英國過後，她便與香港的家人分開，也從來沒有想過當時一上飛機，就會這麼久都不能回到香港，她不禁爆喊表示「我究竟什麼時候能回家？」、「我什麼時候可以見我的媽媽？」，雖然在香港時一直吵架，但仍然很愛對方，這件事也真的令她感到很抑鬱。

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第2點｜機票好貴

即使一心想要回到香港也好，每次趁著女兒暑假期間想回到香港，又發現因為要帶同女兒一起回去，機票價格相當昂貴，一大一小價格是1,565鎊（約$15,543港幣），到暑假旺季過去，她自己的單人機票只約468鎊（約$4,648港幣），但其老公又稱「自己搞唔掂」，導致只好留在英國。她表示這兩年半之間，也已經多次看隔離酒店、單程機票，最終也是猶豫不決未有購買，也反問自己其實「回到香港是不是能夠解決問題？」以及能否離開女兒、英國的一切。

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第3點｜天氣好乾燥 皮膚變差

香港天氣以又濕又熱見稱，但是英國的天氣卻是截然相反。她表示拍片當天是7月17日，天氣仍然相當清涼，在當地生活很久都沒有流過汗，還因為開始想念香港很潮濕的感覺，還特地在英國「濕蒸焗桑拿」。同時，她也稱英國的夏天特別乾燥，雙手與皮膚的狀況與兩三年前相比差了不少，但脫髮問題有一點點改善。

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第4點｜生活節奏重覆

另外，她認為在英國每一天的生活相當重覆，如「星期一至五阿女要上學，然後星期六日要不是去別人家，就是去草地，或去行我不想行的街」，認為當地的街不太適合自己逛。不過在移英之後也體驗到一些香港無法體驗的事物，如去薰衣草田、本地自駕遊、Pride Day、戶外電影院等。

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第5點｜要重新建立關係

她稱在香港生活時，有一群肯願意無條件包容、體諒自己的朋友，也感到自己是很幸福的人。不過在移民後，要與他人重新建立關係，雖然自己在英國認識了不錯的新朋友，但會開始擔心「人家會否覺得我很煩呢？」、「新朋友會不會同樣包容我呢？」等等問題。

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在大吐完以上的移英難處後，片主頓時感到有輕微放下心頭大石，用較豁然的態度說道「頂得一日得一日，捱得一日得一日，還未死都要繼續捱，不管是香港英國都一樣」，心情也在兩星期內慢慢平伏了一點。網民在留言區留下了不少的鼓勵，表示「明白你感受，其實應該好多離開香港，去第二個國家生活嘅香港人，人離鄉賤果種心情，真係有口難言，心裡掛住親人、朋友和土生土長嘅地方」、「不只你憂鬱，移民已艱辛，加上英國不如預期」、「知你係為咗囡囡所以咁辛苦，情緒發洩出黎係好事，繼續努力」、「加油，喊完呷完可以繼續出發！」。

原片：YouTube@glorykasumi