港男搭高鐵怒列港鐵2宗罪斥效率低　票務處打蛇餅！網民:唔識變通

想到內地較遠的地方，除了乘搭飛機外，有不少港人都會選擇乘搭高鐵。日前港男就發文怒轟「港鐵效率真低」，表示自己因趕不及買直達目的地的高鐵票，所以需要買中轉的車票，但沒想到到西九龍站時他不但發現所有的自助售票機都貼上「停止服務」，被逼需要排隊人工櫃位，最崩潰的是排隊的人龍竟然「打蛇餅」，讓他斥指「這麼點兒的高鐵都管理不善」，於內地此等情況卻從未出現。



圖自小紅書

日前，有港男於小紅書上發文以「港鐵效率真低，還說自己是國際化公司」為題發文表示，自己上週六從香港乘搭高鐵前往內地，自己因排隊過關「過晒鐘」上不到原本的高鐵，又買不到直達的車票，因而需要中途轉乘，但自己於網上辦理不到，所以便打算向票務處詢問解決方法。但沒想到於西九龍站內，他發現港鐵的票務處竟然只得「兩個人安排票務」，而且所有的票務自助機都被貼上「停止服務」，令所有人都只好到票務處排隊，排隊的人龍大打蛇餅，讓他不禁反問「這是效率嗎?這就是服務態度嗎?」。

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樓主表示，自己趕不上乘搭高鐵，加上香港乘搭高鐵本來程序已經令人心累，但沒想到就連票務處都要排如此長的時間，自己於內地即使是人來人往的「大站」都從未見過如此的情況，讓他斥指香港自稱是「國際大都會」，但港鐵卻連高鐵的票務都管理不善，讓他表示「作為香港人我也覺得羞恥」。

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帖文一出引起網民熱論，有網民表示港鐵不懂得隨機應變，於西九龍站就算是放工超多人的「高峰時段」，但電梯仍然是「開一個關一個」，讓「巨多人堵在一起」，他表示人流少的時候為減少用電而關閉的確正確，但關鍵是多人時都同樣，令大家相當不便。有網民亦表示「人工服務的窗口少，我們過關出閘，没有一個服務人員」，但有網民則表示「誰知道你要改票 自己的問題吧」，並質疑樓主是「卡著時間進來的」，所以才會錯過高鐵，而且現在是旺季遊客眾多自然也會慢點。