觀塘太極聯歡會推手片瘋傳　武林高手動真火?行內人爆:佢哋好老友

太極是一項老少咸宜的活動，在香港也有不少愛好者。大家上班上學時常常會在公園中看到一眾太極愛好者在耍太極。上月23日，觀塘海濱推手會在酒樓中舉辦了2023年聯歡晚會，邀請了一眾太極愛好者一同交流推手心得。當中有一個環節邀請了兩位武林中人出來一展身手時，竟然被指疑似玩出火，短片更在社交平台瘋傳，不過有行內人跟《香港01》澄清，表示其實兩位師傅是老朋友。



（Facebook圖片）

推手是太極中相當重要的練功方法，也是太極的其中一大特色，藉由兩人對推的練習，來學會如何控制自身的平衡之餘，並同時破壞對手的平衡。練習推手時二人手腕不得分開，在相互粘隨的過程中動搖對方重心，是一項有競爭性之餘又不會傷和氣的武術。而觀塘就有一群太極愛好者，他們逢星期四均會自發舉辦太極聚會，因為不是教學班也沒有官方組織，因此一眾參加者均稱這聚會為「觀塘海濱太極推手會」。上月23日，他們在酒樓中舉辦了聯歡晚會並邀請了一眾太極愛好者參加，惟在表演、切磋環節時卻發生疑似「動真火」的誤會，事件更在網絡上瘋傳。

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Facebook專頁「功夫網」日前（7日）上載了一條影片惹來網民瘋傳，影片內容是聯歡晚會中兩名武林中人示範推手。影片中身穿白衣的男士與身穿灰衣的男士正在進行推手，而背後有觀眾不斷叫喊「𡁻佢！」、「老虎都𡁻佢！」、「郁佢郁佢」。起初二人均相當理性和冷靜，但過了一會兒，二人看似有火藥味，由腕臂接觸轉變為直接用手推向對方的肩膀。

到了影片中段，白衣男子直接用力推開灰衣男子，旁觀的觀眾拍手大叫「好！」，而灰衣男子亦抱拳示意武術交流點到即止。白衣男子再次推開已抱拳的灰衣男子，更起飛腳踢向他，疑似是司儀的女子以麥克風叫他們「Encore」，於是二人再度「合體」開始推手。第二次交鋒可以說是簡單直接，開始推手僅8秒二人就直接轉成「互推」、「叉頸」，觀眾亦隨之拍手，二人便停手向觀眾抱拳致謝。

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據上載影片的專頁指，影片僅上載2天就有超過26萬人觀看，有網民批評白衣男子不應突然起腳，又讚灰衣男子明顯有些「底子」，推手過程中重心很穩。不過也有網民指他們早已違反推手的原則，已經是在推人而不是推手，並指他們互相拉扯手臂、摸來摸去，反而似是在爭埋單多於切磋功夫，更有網民於影片下方留言標註將於11月與周永恆打拳擊的霍哥，叫他「學定嘢」。

香港太極大聯盟總會/香港太極道總會呂禮全博士就該短片向《香港01》澄清，當晚太極的推手切磋活動，實際上是兩位太極推手的友好交流，而且兩位師傅是老朋友，過程中起飛腳動作只為娛樂觀眾，絶非「動真火」，希望大眾勿誤會。