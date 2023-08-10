港媽帶BB睇醫生Call的士提一要求被司機鬧西客?網民:法例寫明合理

在香港坐的士就像和司機打心理戰一樣，太遠唔去、太近唔去、過海唔去、唔過海唔去、交更唔去，拒載理由五花八門，比起自己講出目的地，更像是要猜出的士司機想去邊區⋯昨日（9日）一位港媽在手機程式內Call的士，表明不會要求折扣、有一輛BB車，不過備注上的另一個要求就被的士司機大鬧西客，引發兩派網民熱烈討論！



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現時在網絡平台預約的士已經相當普及，Call的士方便快捷，又可以提前選定要車時間，避免趕時間卻在街上截不到車的尷尬場景。除此之外，網絡平台叫車最人性化的一點，是可以備註乘車要求，比如幾人乘車、混能車、有輪椅、BB車等。

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一名港媽昨日（9日）發帖指自己帶同小朋友看醫生，所以在平台上Call的士，在要求欄上標明「足金（不要求折扣）、有BB車」，車型為俗稱「小露寶」的Toyota Comfort Hybrid混能的士，還備注了「不吸煙」的士。但在的士來到後，卻發現車廂始終有煙味，但因為已經揹著了小朋友等了5分鐘，在無可奈何之下還是選擇乘坐。最終她們在全程一個鐘左右的車程忍受煙味，她事後不禁發帖抱怨「今日call車寫明足金不吸煙，結果都係有煙味，其實要點先call到無煙車」，豈料帖子後來引起了眾多網民熱議！

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《Baby復仇記》劇照

有疑似是的士司機的網民批評事主是「西客」，認為她備註無煙的士的要求不合理，怒罵她「咁X多要求自己買架車啦」、「要求呢樣嗰樣」、「搭巴士啦妹足金妹」、「我無係車到食煙都唔敢接呢啲貴賓，試過一次兩公婆加個小朋友，一上車好似緝毒犬咁係咁索，又話仲有小小煙味又呢樣個樣，下次都咪搞，要完全無味可以自己買架benz，請個私人司機，你自己想要求咩味就咩味」。

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而另一派的網民則認為女事主要求十分合理，「有啲人講到有煙味係好正常？」、「冇話樓主啱，但一講到煙味就起晒槓咁，成班都身有屎，人地日本、德國甚至韓國（有專寫明遊客）d的士清潔得乾乾淨淨冇味，係你香港班dc9搞到架車又屎又尿又有蟲，仲要拒載收黑價」、「同佢哋講都係嘥氣，佢地咩都啱哂架，佢地眼中個個都係西客，d客錯就錯在搭的士」、「DC9真係好X惡， 又話比正價有正價服務既，個服務去X咗邊」。

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FB@的士乘客及司機行為分享區

樓主也反擊網民的留言，「有啲的士司機都幾惡。85折又X俾唔足錢，足金又X話好寫出嚟。法例唔俾係的士食煙，又話叫啲客自己揸車。我按法例俾足錢，希望佢按法例唔食煙，又係西客？」。翻查衛生署控煙酒辦公室的控煙法例，列明其中一個公共交通工具屬法定禁煙區，根據《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)第4條規定，任何人都不可以在公共交通工具內作出吸煙行為。公共交通工具包括公共巴士、公共小巴、的士、地下鐵路列車、九廣鐵路列車、輕便鐵路車輛、電車、山頂纜車或渡輪等。任何公共交通工具的司機、指導員、檢票員、收票員或管理人等都已授權執行有關禁煙措施。因此強調自己的要求合情合理合法，的士司機做不到要求反而呵責自己相當無理。

原帖：FB@的士乘客及司機行為分享區

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